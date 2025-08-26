Más Información
Ciudad de México.— La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel (PAN), sostuvo una reunión con el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, en la que se analizaron diversos esquemas para fortalecer la industria automotriz, la electromovilidad, los semiconductores, la agroindustria y el sector vitivinícola.
Durante el encuentro celebrado en las oficinas de la Secretaría de Economía, ambas autoridades coincidieron en que estas acciones contribuirán a consolidar a la región centro del país como un polo de desarrollo mundial.
Promoción de productos hechos en México
Jiménez Esquivel y Marcelo Ebrard destacaron la importancia de impulsar a nivel nacional e internacional los productos hechos en México, con especial énfasis en los originarios de Aguascalientes, como parte de la estrategia para fortalecer la economía estatal.
La mandataria estatal presentó algunos de los resultados alcanzados en materia de atracción de inversiones, crecimiento de exportaciones y generación de empleo, los cuales, aseguró, responden a la política de promoción económica que implementa su administración.
Trabajo conjunto por Aguascalientes
En la reunión también estuvo presente Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, quien acompañó a la gobernadora en la exposición de los proyectos estratégicos.
De acuerdo con la mandataria, la colaboración con el Gobierno de México es clave para mantener a Aguascalientes como uno de los estados más competitivos y con mayor dinamismo económico del país.
