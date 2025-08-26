Morelia, Michoacán.— Las carnitas michoacanas recibieron la marca de certificación que avala su autenticidad, calidad y origen, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), al destacar que este platillo emblemático de la gastronomía local cumplió con todos los requisitos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

De acuerdo con el mandatario, la certificación establece rigurosas reglas de elaboración, que abarcan desde el tipo de cerdo, el uso de cazos de cobre o acero inoxidable, hasta la cocción lenta en manteca de cerdo con sal de grano.

Carnitas michoacanas, tradición transmitida por generaciones

Ramírez Bedolla subrayó que en municipios como Quiroga, Tacámbaro, Huandacareo, Uruapan y Morelia, las familias mantienen viva la receta tradicional, heredada de generación en generación, lo que otorga a las carnitas su sabor único, textura crujiente y consistencia tierna y jugosa.

“El distintivo será administrado por el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, que supervisará el cumplimiento de las reglas de uso”, explicó el gobernador.

Carnitas de Michoacán, reconocidas a nivel mundial

El mandatario recordó que recientemente las carnitas fueron reconocidas por Taste Atlas como el mejor platillo elaborado con cerdo en el mundo, con una calificación de 4.7 de 5 estrellas.

“Las carnitas de Michoacán son ya un símbolo de orgullo nacional e internacional. Con esta certificación garantizamos su autenticidad y damos a nuestras y nuestros productores herramientas para conquistar más mercados”, afirmó Ramírez Bedolla.

Certificación de las carnitas de Michoacán protege identidad cultural

Las carnitas forman parte de la gastronomía mexicana, reconocida desde 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Su certificación, destacó el mandatario, no solo protege la identidad cultural de Michoacán, sino que también fortalece su proyección global.

En cada taco o torta, las carnitas michoacanas mantienen viva la tradición culinaria del estado, al convertirse en el centro de celebraciones familiares y en un referente del orgullo gastronómico nacional.

