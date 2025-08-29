Más Información

Avioneta se desploma en Reynosa, Tamaulipas; reportan un muerto y dos lesionados

Rinde protesta Laura Itzel Castillo como nueva presidenta del Senado; Noroña se despide del cargo

Corte de apelaciones complica las ambiciones de Trump; declara inconstitucionales aranceles, pero los deja vigentes

Lamentos, quejas y videos en el Senado; continúan acusaciones entre Noroña, "Alito" y sus bancadas

Ted Cruz envía mensaje a Sheinbaum tras rechazo a solicitudes de EU; "México debería aceptar nuestra oferta como amigos"

Barra Brava Exprés: Alcalde de Benito Juárez tiene la intención de clausurar, otra vez, el estadio de la Ciudad de los Deportes

Las áreas protegidas de se han incrementado en los últimos cuatros años, al pasar de 72 mil 418 a 231 mil 343 hectáreas, informó el gobernador .

Dijo que el aumento, al que calificó de "", se mantendrá en su administración hasta llegar a la meta de proteger más de 500 mil hectáreas.

La conservación se realiza entre los tres órdenes de gobierno; federal, estatal y municipal, agregó y refrendó su compromiso de contribuir a la preservación de los ambientes naturales, con la declaración de nuevas áreas de conservación.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instaló el Comité Interinstitucional para la Defensa del Lago de Pátzcuaro. Foto: Archivo/Especial
Además se establecerán corredores biológicos en zonas estratégicas y el reforzamiento de la vigilancia, a través de la tecnología satelital, entre otras acciones que se ejecutarán para preservar estas hectáreas naturales.

Ramírez Bedolla mencionó que no solo es dar protección a hectáreas de bosques, sino cuidar la biodiversidad, la calidad del aire y el agua en beneficio de las actuales y futuras generaciones de michoacanos y mexicanos.

También consideró que con los esfuerzos que se realizan para continuar con el rescate y conservación del lago de Pátzcuaro y su cuenca, donde participan habitantes de comunidades cercanas, a través del Programa de Empleo Temporal, se ejecutan acciones de reforestación, restauración de suelos y construcción de presas de gavión.

“Es un esfuerzo colectivo”, manifestó el gobernador Ramírez Bedolla, quien habló del interés de las comunidades para sumarse a esta política ambiental. Ejemplo de ello es la reciente entrega de certificados de Áreas Voluntarias para la Conservación del corredor biocultural de la zona norte del lago de Pátzcuaro a las de Santa Fe de la Laguna, San Andrés Tziróndaro, Oponguio, Napízaro y San Jerónimo Purenchécuaro, que protegerán cerca de 8 mil 200 hectáreas de bosque.

