Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

Senado aprueba y turna a San Lázaro reforma a Ley de Amparo; incluye retroactividad en juicios vigentes

La Luz del Mundo cumple 100 años ligada siempre al poder

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

En el marco del 2 de octubre, la presidenta expresó su solidaridad a familiares de las víctimas de la, y recordó que hace un año se publicó un decreto para ofrecer una disculpa pública por los hechos ocurridos.

"(...) este hecho desde nuestro punto de vista histórico que realizamos hace un año a los familiares, víctimas, muchos de ellos ya fallecidos es nuestra solidaridad, obviamente a quienes fallecieron aquel 2 de octubre y a todos los presos políticos, entonces nuestro solidaridad", indicó.

Señaló que siempre habrá un acercamiento con la Secretaría de Gobernación para todo lo que tiene que ver con el decreto que publicaron hace un año.

Recordó que hace un año se reconoció políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968, en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil, fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad, como fue reconocido por el entonces presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz.

Sheinbaum destacó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofreció a nombre y representación del Estado Mexicano una disculpa pública por esa grave atrocidad gubernamental a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana.

