Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, conmemoró el dos de octubre defendiendo las libertades y cuestionando el oficialismo.

En una ceremonia para celebrar el que ha llamado Día de la Libertad, el alcalde se refirió a los ideales del movimiento del 68 y la actualidad política nacional.

"Quién diría que el oficialismo, que se sentía heredero del movimiento estudiantil del 68, hoy en los hechos pareciera demostrar que está más inspirado en restaurar los instrumentos de poder del viejo régimen y no en los sueños de libertad de los estudiantes", dijo Tabe.

Durante el primer aniversario de su segundo periodo al frente de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe se refirió a los ideales de los estudiantes del 68.

"Hoy conmemoramos el día de la libertad, y no es causalidad que sea el dos de octubre, una fecha marcada en nuestra historia por la sangre y la represión, pero también marcada por el espíritu de lucha de jóvenes que defendían la libertad", afirmó.

El alcalde de Miguel Hidalgo mencionó que la lucha de la libertad, no es de izquierdas ni derechas, sino que se trata de la posibilidad de ser y de expresarse.

En el evento en el que se develó la escultura Águila de la Libertad, del escultor Sebastián, el alcalde habló de los equilibrios en el poder.

"Aquél dos de octubre nos dejó una gran lección, dar más poder al poder, tiene consecuencias devastadoras. Los límites al poder son necesarios, los equilibrios indispensables y la inclusión de todas las voces, condición fundamental".

Durante su discurso, el gobernante de Miguel Hidalgo cuestionó "la militarización en las calles, la sumisión de la Comisión de Derechos Humanos al poder, la anulación de los equilibrios políticos, la eliminación de la división de poderes y la devastación del poder judicial".

En el evento organizado en la ágora de la alcaldía, en el marco de los 57 años de la matanza de Tlatelolco, se conmemoró con una presentación de danza y de orquesta filarmónica.

