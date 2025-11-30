Comienza la cuenta regresiva para que Caifanes se presente en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira 2025, recinto en el que ofrecerá cinco shows, comenzando este viernes, 5 de diciembre; pese a que dos de sus integrantes fundamentales, Sabo Romo y Alejandro Marcovich, no formarán parte del recital, hay fans que no se dan por vencidos y siguen preguntándose si los músicos estarán presentes.

La banda de rock se fundó en 1987, con Saúl Hernández, Alfonso André, Sabo Romo y Diego André como sus integrantes originales, por esa época, Caifanes lanzó algunos de sus mayores éxitos como "Viento", Cuéntame tu vida", "Mátenme porque me muero" y, por supuesto, el cover del tema cubano "La negra Tomasa".

Para su segundo álbum, la banda contacto a Marcovich, guitarrista de Las insólitas imágenes de Aurora -grupo que integró con Saúl y Alfonso años previos- para unirse como guitarrista y, la alineación de la banda o volvió a ser la misma y tampoco alcanzó el mismo desempeño, cuando llegaron nuevos miembros.

Lee también: Saúl Hernández recuerda a madres buscadoras y víctimas de explosión en Iztapalapa en concierto

Pese a que las diferencias entre Hernández y Marcovich son los más conocidos, entre los fans de la banda, la realidad es que, antes de que el guitarrista de origen argentino abandonara la banda, la realidad es que Sabo Romo fue el primero de los integrantes que decidió seguir su carrera en su solitario, incursionando como productor de otros grandes músicos y trabajando en otros proyectos en solitario.

Desde esa época a la actual, tanto Marcovich como Romo han vuelto al grupo, sin embargo, su estancia en él ha sido eventual, ya que, pese al tiempo, las diferencias con sus compañeros de agrupación no terminan por sanear, como ellos mismos han expresado en diferentes entrevistas.

Pese a que sus seguidores son conscientes de la fractura que hay, cada que la banda anuncia nuevas fechas en la CDMX, no faltan los comentarios en sus redes oficiales, donde sus fans se cuestionan si, en esta ocasión, contarán con la presencia del guitarrista y bajista, aunque, ambos han declararon -expresamente- como casi nulas las posibilidades de una reconciliación.

Lee también: Así fue la última presentación de Caifanes en la Venustiano Carranza; hubo caos y público enfurecido

¿Por qué se fue Sabo Romo de Caifanes?

Luego de tomar la decisión de salir del grupo, en 1993, cuando la banda adoptó el nombre de Jaguares, en 1996, Sabo formó parte del grupo -como bajista y productor-, durante 1998 a 2000, y cuando Caifanes hizo su gran regreso a los escenarios, en 2011, él estuvo de vuelta y permaneció como parte de la alineación hasta 2020.

En entrevista con Javier Paniagua, el músico y líder del concepto Rock en tu idioma expresó que, a pesar de ser compatible con los ideales políticos de la banda, no estaba de acuerdo con que sus conciertos fueran politizados, proyectando imágenes alusivas a sus luchas personales pues, a pesar de hablar de su desaprobación a esos actos, los conciertos de la banda continuaban significando una plataforma ideológica, por lo que prefirió retirarse definitivamente.

"Yo decía ´sí, wey, es terrible, pero la gente que viene a vernos sufre para comprar un boleto para oír ´La negra Tomasa' y ´Cuéntame tu vida´y pasarse dos horas desmadre, ya saliendo de esto les echan en cara los 43 de Ayotzinapa y los de todo el país, no compartía eso, en términos de hablar de eso hacía afuera, hubo un tiempo que se aliviaban, encontraron una forma de mediar".

Pero en una ocasión, la molestia de sus compañeros siguieran proyectando imágenes prefirió poner un alto, ya que, para Romo era muy delicado exhibir una postura política sin conocimiento de causa.

"Hasta que una vez en el solo de "Antes de que nos olviden", aparece en la pantalla la vela y la torre de Tlatelolco, no hay bronca pero, por lo menos, estaría padre saber, para saber qué actitud tomar frente a ello porque, uno con un micrófono, aunque no lo quiera, se convierte una arma político/social y, si no eres cuidadoso con lo que dices, o no te desmarcas, pareciera que todos estamos de acuerdo con eso y, desde luego, no estoy compartiendo con todo, y compartirlo en un escenario no me gusta", argumentó.

Lee también: Sabo Romo y el excéntrico gesto con que una fan le demostró su amor incondicional

La razón por la que Alejandro Marcovich se despidió de Caifanes

En el caso del músico argentino, dijo para el podcast "La jungla de Mariano" que, luego de su regreso al grupo, después de 16 años de su salida, durante la preproducción del que se convertiría en su quinto álbum, le habría pedido que sus solos de guitarra fueron más tenues y menos protagónicos que en discos posteriores, petición que le habría hecho dimitir de seguir trabajando con el grupo.

"Yo ya no estoy en la banda, nuestra ruptura ya es definitiva, como creativo no me interesa (volver) en lo más mínimo, durante la gira del reencuentro (Saúl) -en 2011 y 2012- me mostró canciones que tenía, que quería grabar, y no me gusta ninguna, no me gustaban, todavía, poco antes del final, en 2013, en una forma como pacífica pero mandona, me dijo que cuando grabáramos en el quinto disco de Caifanes, que grabara guitarras más atmósfericas y texturales, un paisaje en la lejanía, yo me le quedé mirando como de ´¿para qué me quieres en la banda?´".

Caifanes se presentará los días 5, 6, 7, 20 y 21 de diciembre en el Palacio de los Deportes; la cita es a las 20:30 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc