En el marco del Grito de Independencia, Saúl Hernández, líder de , protagonizó un momento cargado de protesta social durante el concierto gratuito en la alcaldía Venustiano Carranza.

La presentación del 15 de septiembre estuvo marcada por mensajes de justicia y solidaridad, ganándose un aplauso masivo de los asistentes que se dieron cita para escuchar a la banda.

¿Qué gritó Saúl Hernández en Venustiano Carranza?

Durante su actuación en la explanada de la alcaldía, Hernández alzó la voz para denunciar problemáticas que aquejan a México.

“¡Que viva México, raza! Que viva sin feminicidios, sin mujeres buscadoras, sin estudiantes asesinados, sin políticos corruptos, sin derecho de piso. Que viva libre, que puedas caminar por las calles. Ahí sí raza, que viva México”, expresó el cantante, provocando vítores entre el público.

El vocalista también mostró empatía hacia los afectados por la explosión de una pipa gas en Iztapalapa. Antes de iniciar el show, dijo:

“Queremos mandar un saludo muy solidario, un abrazo muy fuerte, para las víctimas de la explosión de gas. Desgraciadamente murieron varios. A las familias de los fallecidos les mandamos nuestro amor y corazón con todo el cariño.”

Un concierto lleno de clásicos y mensajes poderosos

El espectáculo incluyó algunos de los temas más emblemáticos de Caifanes como “Antes de que nos olviden”, “Los dioses ocultos”, “Afuera” y “La célula que explota”. La explanada registró un lleno total y, por seguridad, se prohibió el acceso una vez alcanzada la capacidad.

continuará su conexión con el público capitalino con cinco presentaciones programadas en el Palacio de los Deportes, donde los fans podrán revivir los himnos que han marcado generaciones.

El momento de protesta de Saúl Hernández convirtió este Grito de Independencia en un acto de música, memoria y exigencia social, en medio de los problemas que vive México en la actualidad.

