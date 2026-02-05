Más Información

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

Abrirán tesoros visuales del Centro de Documentación del Centro de la Imagen

Abrirán tesoros visuales del Centro de Documentación del Centro de la Imagen

Confabulario: El dedo de Leonardo, el arte de insinuar

Confabulario: El dedo de Leonardo, el arte de insinuar

La canción "Rosas" de La Oreja de Van Gogh se ha convertido en la primera canción de un grupo español que supera los mil millones de reproducciones en Spotify, según informó este jueves su discográfica.

El mérito es mayor si se tiene en cuenta que el tema se publicó en 2003 como parte del álbum "Lo que te conté mientras te hacías la dormida", con otra generación como público y mucho antes de que la escucha musical en plataformas de streaming se convirtiera en un hábito.

Ya en su momento, el álbum alcanzó en España la categoría de disco de diamante y seis de platino (más de 600.000 copias vendidas), con números igualmente altos de ventas en países como México o Estados Unidos, donde llegó al doble platino gracias a la comunidad hispana.

Lee también:

"Rosas", convertida en un símbolo, fue además el tema que Amaia Montero, de nuevo vocalista de La Oreja de Van Gogh, cantó en 2024 en su reaparición pública con la colombiana Karol G ante asistentes muy jóvenes que la corearon en uno de sus mediáticos cuatro conciertos en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

El hito de los mil millones de reproducciones llega en un momento importante para el grupo, con el polémico cambio de vocalista tras la salida de Leire Martínez después de 17 años y el retorno de Montero, quien fue su primera cantante.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Verástegui se lanza contra Bad Bunny asegura que su música es ‘basura’ y que se comporta como ‘animal’. Foto: EFE/John Watson-Riley / EFE/EPA/JILL CONNELLY

Verástegui se lanza contra Bad Bunny: asegura que su música es ‘basura’ y que se comporta como ‘animal’

¿Carlos Rivera responde a Toñita? “He hecho música para defender el amor en todas las manifestaciones. Foto: Tomada de Instagram @carlosrivera / @tonitamusic1

¿Carlos Rivera responde a Toñita? “He hecho música para defender el amor en todas las manifestaciones"

Tía de Imelda Tuñón revela el origen de los videos tomados por Julián Figueroa y sentencia: "Violan la intimidad de la pareja". Foto: Addis Tuñón IG / Imelda Tuñón IG

Tía de Imelda Tuñón asegura que su sobrina no ha sacado a la luz todo “por amor a quien ya no está”

Jennifer Garner, “desesperada” por sacarlo de su vida, le busca novia a Ben Affleck; está “cansada” de oírlo hablar de Jennifer Lopez. Foto: AP/AFP

Jennifer Garner, “desesperada” por sacarlo de su vida, le busca novia a Ben Affleck; está “cansada” de oírlo hablar de Jennifer Lopez

Kim Kardashian rompe el internet con lencería para San Valentín tras rumores de romance con Lewis Hamilton. Foto: AP

Kim Kardashian rompe internet con lencería de San Valentín en medio de rumores de romance con Lewis Hamilton

[Publicidad]