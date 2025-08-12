Más Información

sorprendió gratamente a sus seguidores con una fotografía que compartió en sus cuenta de Instagram desde la intimidad de su cama, esta vez luce radiante, feliz, como si estuviera por anunciar una muy buena noticia, todo lo contrario con la , también desde una cama, donde retrató el momento de depresión que vivía.

Hace tres años, en 2022, la intérprete dio de qué hablar porque colgó en sus redes sociales una fotografía en la que lucía devastada, depresiva, rota; en aquella ocasión sus seguidores reaccionaron alarmados tras creer que Amaia estaba pasando por un momento de depresión y que tal vez estaba pidiendo auxilio.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de que me sirve la vida?", escribió entonces junto a la polémica foto en blanco y negro que era un reflejo del mal momento por el que estaba atravesando.

La cantante Amaia Montero impactó por su aspecto deprimente en esta foto compartida en 2022.
¿Cuál es el momento actual de Amaia Montero?

La voz que marcó a una generación, vuelve a ser el centro de la conversación mediática con su más reciente publicación en redes tras pasar meses alejada del foco y en medio de las versiones sobre su regreso a la música y a La Oreja de Van Gogh, la artista se muestra más segura y radiante que nunca en una imagen a color y desde la cama.

Amaia aparece sonriendo, posando entre sábanas blancas, sin ropa visible y mostrando una manicura neón, en un gesto sensual y reivindicativo. La imagen la acompaña con la frase: "No problem".

La cantante Amaia Montero reaparece radiante en redes sociales, contrario a la foto que compartió en 2022.
La cantante Amaia Montero reaparece radiante en redes sociales, contrario a la foto que compartió en 2022.

Sus seguidores no han tardado en inundarla de elogios y mensajes llenos de cariño: "Nuestra Ave Fénix", "la reina del pop", "qué guapa y qué feliz se te ve", "ella brilla por sí sola" y "wow, te seguimos esperando, reina" son solo algunos de las decenas de comentarios recibidos.

Este momento marca el inicio de una nueva etapa para la artista que al parecer está preparando su regreso a la música con fuerza y actitud renovada, mientras disfruta del apoyo incondicional de sus seguidores.

Amaia Montero en abril de 2025.
La expectativa sobre el futuro artístico de Amaia Montero aumenta, pero por ahora, el mensaje es claro: la cantante vuelve a sonreír y lo hace con toda la sensualidad y la fuerza que siempre la han caracterizado.

*Con información de Europa Press.

