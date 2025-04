Tal como lo prometió, Leire Martínez, exintegrante de La Oreja de Van Gogh, abrió su corazón y habló sobre su sorpresiva salida de la agrupación, la cual conoció al mismo tiempo que el público: a través del comunicado que la banda publicó en redes sociales el 14 de octubre de 2024.

“Me subió la fiebre, vomité, de todo. Mi cuerpo reaccionó una pasada”, confesó sobre aquel día. “Estaba entre el sofá y la cama”, dijo en el programa español La revuelta.

Aunque no le sorprendió del todo la decisión de sus compañeros, sí le impactó la manera en que fue anunciada. También le conmovió el apoyo que recibió de la gente, que en los comentarios lamentaba que la banda solo dedicara tres párrafos a quien estuvo al frente durante 17 años.

“En 17 años no me han parado tanto por la calle. Me abrazan. No para pedirme una foto, sino para darme un abrazo. Y eso no me había pasado nunca”, compartió.

Desde entonces, no ha vuelto a hablar con sus compañeros. Guarda buenos recuerdos de Aritz, el baterista, pero aseguró que no estuvo en la votación que determinó su salida y tampoco recibió indemnización: “Ojalá. Ni cesta de Navidad me va a llegar”, bromeó.

Ahora, Leire Martínez inicia una nueva etapa en su vida y ya tiene un disco confirmado que verá la luz en 2025.

¿Qué dijo Leire Martínez sobre Amaia Montero?

Tras su salida, muchos especularon que Amaia Montero regresaría a la banda. Sobre esto, Leire expresó: “A ver, Amaia es La Oreja de Van Gogh, y lo será siempre, igual que yo, porque las dos estuvimos en esa historia y eso nadie lo va a quitar”.

También señaló que tanto ella como Amaia han sido duramente criticadas desde una perspectiva machista, dejando claro que no hay rencores entre ambas.

