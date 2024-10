La Oreja de Van Gogh está cerrando otro ciclo importante con la salida de la española Leire Martínez, quien asumió el rol de vocalista tras la partida de Amaia Montero en 2008 y lideró la banda durante 17 años.

Foto: Archivo Clasos.

A través del Instagram oficial de la banda, este lunes 14 de octubre se publicó un comunicado en el que expresaron su gratitud por el tiempo compartido y las experiencias vividas: “17 años maravillosos, repletos de música y emociones que jamás olvidaremos. Queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados”

Xabi San Martín, Pablo Benegas, Álvaro Fuertes y Haritz Garde, junto a Leire, señalaron que la decisión fue extremadamente difícil: “Llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”.

La banda aseguró que siempre llevarán en el corazón la larga etapa que compartieron con Martínez, que les permitió disfrutar de su profesión de la manera que siempre soñaron.

El anuncio tomó por sorpresa a los fanáticos y alimentó las especulaciones sobre un posible regreso de Amaia Montero, especialmente después de que la cantante reapareciera en Madrid, tras un periodo de difícil recuperación personal, durante uno de los cuatro conciertos ofrecidos por la colombiana Karol G.

Un medio sugirió que Amaia podría regresar a la banda, pero Pablo Benegas, guitarrista de La Oreja de Van Gogh, lo desmintió. Hasta el momento, Montero no ha hecho declaraciones ni ha publicado nada en sus redes sociales sobre la salida de Leire.

La Oreja de Van Gogh toma caminos separados. Foto: Instagram oficial.

Críticas de los fans por la despedida de Leire Martínez

En los comentarios del comunicado oficial, varios usuarios expresaron su malestar por la manera en que se anunció la salida de Leire, calificando el mensaje de injusto y frío. Los fans destacaron que Leire mantuvo viva la esencia de la banda soportando críticas y comentarios negativos.

Entre los mensajes se leía: “17 años les dio Leire, merecía algo más que 3 párrafos”, “¡Hoy más #TeamLeire que nunca! cargó muchas faltas de respeto que no se merecía”, “Lo siento, pero así no, amigos. Leire es LOVG, y estas no son formas de acabar”, “Qué comunicado más frío y escueto. No supieron cuidar y defender a Leire como debían. Ella será siempre LODVG”, y “No supieron valorar a Leire ni darle su sitio. Lo de estos meses por su parte ha sido vergonzoso”.