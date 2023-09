Amaia Montero reaparece junto a integrante de La Oreja de Van Gogh

La cantante Amaia Montero superó el estrés y la ansiedad que la llevaron al hospital hace unos meses, también dejó atrás una cirugía de mano que la mantuvo alejada de las redes por un tiempo, el cual le ha sentado muy bien, pues desde que reapareció hace unas semanas, luce mejor, sonriente y radiante, esta vez, junto a un amigo de la agrupación en la que fue vocalista, La Oreja de Van Gogh.

Fue en octubre del 2022, cuando Amaia prendió las alarmas en redes sociales al subir una fotografía en la que lucía completamente devastada, la imagen en blanco y negro alertó a sus seguidores por aparecer con aspecto cansado, expresión ausente y sin peinar ni maquillar.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribió junto a la polémica instantánea, en la que ante los comentarios y dudas de sus fans, escribió: "Destruida".

La imagen y estas palabras llegan solo unos días después de que, con una actitud mucho más risueña y vitalista, anunciara en esta misma red social su retorno a la música con el quinto disco en solitario de su carrera y el primero en cuatro años.

Foto: Instagram.

El regreso de Amaia Montero

En julio, la cantante estuvo ingresada durante 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Beata María, en Madrid, a causa de complicaciones tras operarse de una mano, se volvió a saber de ella cando posteó una imagen con su hermana Idoia, uno de sus grandes apoyos en sus peores momentos.

Después, en su cumpleaños el 26 de agosto, compartió una reflexión en la que dejó entrever que todavía no se encontraba al 100% pero les prometió a sus seguidores recuperarse por ellos, por su cariño.

"Siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y yo no encuentro mis botas. Sólo que hay algo que no cambia, ustedes, el tiempo y todo este amor. Voy a volver, lo daré todo como siempre. No cambio la cifra de mi vida por nada. Sean felices, disfruten de los suyos. Disfruten de lo importante, de lo que merece la pena. Yo lo hago y soy muy feliz", escribió.

Hace unas horas reapareció junto a un integrante de La Oreja de Van Gogh, el tecladista y compositor Xabi San Martín, con el que continúa manteniendo una gran amistad 16 años después de abandonar el grupo que le dio la fama y la convirtió en un ídolo musical; Xabi es compositor de temas como "Rosas", "La playa" o "Jueves"; actualmente, La Oreja de Vab Gogh está formada por Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín, Haritz Garde y Leire Martínez, vocalista que desde 2008 sustituyó a Amaia Montera, quien fue la voz durante los primeros 11 años de la banda.

Amaia Montero y Xabi San Martín.

La foto fue acompañada con parte de una canción que ambos tienen en común, "La playa": "Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Y voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo. Y un día verás que este loco, de poco se olvida".

Tras alcanzar la fama como la vocalista y coescritora de los éxitos de este grupo, el de mayor éxito en España en este siglo, Montero (Irún, 1976) inició su carrera en solitario con un disco homónimo lanzado en 2008, al que siguieron "Amaia Montero 2" (2011), "Si Dios quiere yo también" (2014) y "Nacidos para creer" (2018).

