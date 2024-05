Muerte de Verónica Toussaint y las críticas a conductores de "¡Qué importa!", lo más leído de la semana

Semana de despedidas en el mundo del entretenimiento. Verónica Toussaint falleció y otros, como Rafael Amaya, dijeron adiós a personajes icónicos o a sus parejas sentimentales.

Adiós a Verónica Toussaint

A los 48 años de edad y luego de tres años de combatir el cáncer falleció Verónica Toussaint. La actriz de “Oso Polar”, por la cual ganó el premio Ariel a Coactuación Femenina, reveló en 2021 tener la enfermedad en la mama, pero siempre se mostró de buen humor y nunca dejó de trabajar. Amigos cercanos dijeron que la también conductora menguó en salud en las últimas semanas, sometiéndose a tratamientos dolorosos. Apenas en marzo participó en la promoción de Kung Fu Panda 4, en donde interpreta a una zorrita ladrona por necesidad.

Rafael Amaya no será más Aurelio Casillas

Todo ciclo tiene su final. Y esta semana tocó a Rafael Amaya despedirse del personaje de “Aurelio Casillas” que por una década y nueve temporadas interpretó en “El señor de los cielos”. “Aurelio” es un líder del narco que siempre dice se saldrá de ese universo, pero no puede. El personaje que normalmente tendría que ser odiado por el público, terminó siendo el más emblemático de toda la producción por su personalidad y galanura. Y eso, considera el actor, es porque era alguien que siempre lucho viniendo desde abajo.

"El Estaca" da su opinión por las críticas que ha recibido

El que se lleva se aguanta. O al menos así debería ser. José Ramón Sancristóbal, “El Estaca”, tomó esta semana el micrófono en el programa radiofónico “La Corneta” para decirle a la cantante Lucero que siempre han sido amables con ella, pero que ya estaba yendo demasiado lejos en su respuesta hacia él y sus compañeros Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres a quienes “canceló”, siendo seguida por sus miles de fans. La postura de la intérprete se dio como respuesta a una serie de comentarios burlones que la tripleta de conductores hizo a su hija Lucero Mijares, alusivos a su físico “masculino”. José Ramón dijo que ya se había ofrecido una disculpa, pero en redes sociales la gente se había ofendido, saliéndose todo de control. “No era para tanto”, apuntó el conductor.

Consuelo Duval y su ruptura amorosa

Consuelo Duval rompió con su novio de 26 años, al que le llevaba casi tres décadas de vida. La razón fue la práctica del ghosting por parte de él, que no es otra cosa más que bloquear y no responder los mensajes de la otra persona, sin explicación alguna. La actriz de “La Familia P.Luche” reconoció que la relación ya no iba por buenos términos y que, al principio, ella tenía ciertos temores por la diferencia de edades, a grado tal que ella se “cancelaba” de eventos con él, debido al "qué dirán”, algo que fue superando paulatinamente.

No creen en las buenas intenciones de Sofía Rivera Torres

Sofía Rivera Torres no sale de una controversia, cuando ya está en otra. Luego de sus dichos sobre Lucero Mijares, ahora fue por un comentario sobre la muerte de Verónica Toussaint la que puso a las redes sociales en su contra. A la conductora se le ocurrió despedir a la actriz con una foto de ambas, acompañada de un mensaje en la que decía le mandaría un pastel al cielo. Usuarios de inmediato recordaron las versiones de que por su culpa habían despedido a Toussaint del programa en que estaba, por lo que la tacharon de hipócrita y nefasta, además de que no siquiera ya fallecida, podía dejarla en paz.

