Verónica Toussaint: Se revelan detalles de sus últimos momentos de vida

El fallecimiento de la actriz y conductora de televisión Verónica Toussaint, a los 48 años, ayer 16 de mayo, dado a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva, tomó por sorpresa al medio artístico, ya que se desconocía que la multifacética artista estaba atravesando por un momento muy complicado de salud.

Toussaint se enfrentó desde 2021 al diagnóstico de cáncer de mama, detectado por una bolita en la axila, con el que luchó durante tres años y medio. Para combatir la enfermedad, realizó cambios en su vida, como una dieta libre de azúcares, lácteos y harinas, además de practicar yoga. Años atrás, también había superado un cáncer de apéndice.

Aunque la famosa siempre fue muy abierta al informar a la audiencia sobre su enfermedad y algunos de sus procesos para intentar alcanzar la sanación, no ocurrió lo mismo en las semanas previas a su muerte.

Verónica Toussaint disfrutando de un viaje. Foto: Instagram oficial.

Se revelan los últimos momentos de vida de Verónica Toussaint

En el Instagram de la exconductora de “Qué chulada” aún quedan recuerdos de momentos divertidos grabando su podcast “Mala Influencia” junto a Melissa Moch, fotografías con algunos de sus seres queridos, como Chumel Torres, Michel Rodríguez y Paola Rojas, así como diversos viajes. Sin embargo, no dejó ningún rastro de vulnerabilidad.

Chumel Torres y Michelle Rodríguez junto a Verónica Toussaint. Foto: Instagram oficial.

Amigos cercanos a ella han sugerido en línea que no tuvieron noticias de la artista durante varios días y posteriormente se enteraron de su deceso, mientras que otros externaron saber de la condición de la conductora pero que desconocían la gravedad de la situación.

Hoy, el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava, excompañero de Verónica en Imagen TV, narró cómo fueron los últimos momentos de vida de la famosa, quien estuvo hospitalizada durante aproximadamente 10 días. Según su versión, una persona del círculo de Toussaint le reveló que pasó por un periódo muy doloroso: "Me dice (la fuente)'Desde la semana pasada estaba en el hospital, hoy me pasaron información de dónde la llevaron, sí luchó hasta el final, no quería que nadie supiera, fue un cáncer muy agresivo y el último tratamiento fue muy fuerte y doloroso'", explicó el comunicador.

A Verónica le gustaba verse siempre impecable, por lo que preferiría llevar la última parte de su tratamiento médico en privado. Por otra parte, se aseguró que perdió la vida acompañada de su madre y familia, quienes tuvieron la oportunidad de despedirla.

Su amiga y excompañera de “Qué chulada”, Mariana H, compartió con la prensa que la última vez que vio a su amiga en persona, mientras comían, Toussaint le dijo que había estado reflexionando acerca de su vida y pese a que no estaba en un momento crítico, si acaso se iba sentía que:"´Me la pasé cabrón, me la pasé increíble´.

"(Verónica) Tenía tanto trabajo interno que sí se fue en paz", externó la personalidad de televisión en un video retomado por Rubalcava.

Incluso, detalló que tenían la esperanza de que se recuperara porque el lunes pasado le habían puesto otra dosis de quimioterapia. Sus amigos la recordaron como una persona llena de alegría y sabiduría ante la vida.

La conductora perdió la vida a los 48 años. Foto: Instagram.

¿Verónica Toussaint presentía su muerte?

Hace cuatro semanas, Verónica Toussaint, ganadora del Ariel en 2018, compartió una publicación que ahora despertó la curiosidad de sus seguidores. En la imagen, se la observa sosteniendo una mariposa de color negro con tonalidades amarillas, y añadió en el post: "Ya mero".

Esta foto ha generado especulaciones entre los fans, quienes interpretaron que tal vez era consciente de que estaba por abandonar este mundo.

Ayer por la noche, le dedicaron comentarios emotivos al respecto: "Un mes después... te convertiste en mariposa. Descansa en paz, guapa", "Ese sentimiento de saber que tu momento está por llegar y trascender, cumplir el ciclo", "Parecería que con este post estabas avisando", "Ya sabías", "Ayer, cuando me enteré, estaba en shock y me puse a ver su Instagram, y este post me pegó", se leyó.

Captura.

*Con información del canal de Youtube de El Mich TV.