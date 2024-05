La voz de Mickey, Pumba... y de pedidas de mano

Todos lo han escuchado: ya sea como el amistoso Mickey Mouse, el travieso jabalí Pumba; el desesperante Goofy, el centrado Papá Pitufo o el miedoso Scooby Doo, pero también narrando las aventuras de las series Los Super Amigos y Los Dukes de Hazard.

Su voz, incluso, ha endulzado pedidas de mano de varias parejas que han decidido preservar el momento con el timbre de la voz narradora de La Bella y la Bestia.

Francisco Colmenero, con 92 años de vida y aún en activo, ha acompañado auditivamente al menos a siete generaciones no sólo de México, sino de Iberoamérica, donde se han proyectado las producciones en las que ha colaborado como actor de doblaje.

“Como he usado mi voz natural para muchas cosas, como narraciones, a veces estoy hablando en un lugar público y dos que tres personas se me quedan viendo, otros de plano me abordan y me preguntan si soy tal o cual y yo me acuso”, dice bromista.

“Luego me llegan peticiones para mandar mensajes, como de que les vaya bien en su graduación o pedidas de mano con la voz narradora de La Bella y la Bestia, o quieren que haga la presentación de una quinceañera, me mandan el texto y claro que lo hago, además me pagan”, añade el actor.

Cuando recién abrió sus redes sociales, hace una década, se comunicaron de la Cineteca Nacional de España para decirle que las películas con el doblaje latino donde él participaba eran de las más buscadas.

Antes de dedicarse al doblaje, Colmenero empezó dirigiendo locuciones, llegando a trabajar con monstruos del micrófono como Pedro Ferriz Santa Cruz e Ignacio Ibáñez. Y tocó la suerte que tenía como cuñado a Edmundo Santos, quien entonces trabajaba para Disney en la ciudad angelina de Burbank y era la voz latina de Mickey Mouse y Goofy.

“Llegó un momento en que yo hacía cosas técnicas, supervisaba mezclas, grabaciones y entonces Estrellita Díaz (voz en La bella durmiente y La dama y el vagabundo) me comenzó a jalar a cositas porque decía que tenía buena voz.

“Teníamos una serie de Rin Tin Tin y lo único que yo hacía era ser el guardia de arriba que decía: ‘¡abran las puerta!’ Un día llegan y me dicen: ‘tenemos algo para ti, un estelar’. Y yo era de, ‘¡pero cómo! Y era el emperador de El traje nuevo del emperador, la historia donde a un rey le hacen creer que tiene ropa con telas fabulosas que son invisibles, pero en realidad lo mandan encuerado a la calle”.

Y después, por andar “imitando” a su cuñado, fue que le heredaron hacer al ratón insignia de Walt Disney, algo que realizó de 1960 a finales de los 80.

“Pensé que me iba a regañar cuando me dijo que ya sabía lo que yo andaba haciendo, pero cuando le dije que así era, me dijo, bueno, desde ahora los haces tú (risas). Y así fue por mucho tiempo hasta que el estudio dijo que quería hacer pruebas (de voz). La voz de Mickey es un falsete, todo lo tenemos, pero el chiste es que coincida con el de él, tiene un tono muy especial. Y Goofy habla como alguien medio sonso”, apunta el actor.

Pumba, el jabalí comeinsectos de El rey león, le llegó sin buscarlo. Se estaba haciendo casting de voces para ese personaje y el de Timón, la suricata, y Francisco, para ayudar, comenzó a hacerle réplicas a los actores que hacían pruebas para este último.

Los audios se fueron al estudio donde se aprobó a Raúl Aldana para Timón, pero nadie de los que había hecho a Pumba los habían dejado satisfechos.

“Y dicen: ‘queremos al que los ha estado apoyando’. Y ahí me quedé. Y pues, no batallo con el canto (risas), aunque a veces es necesario usar dos voces. Por ejemplo, la cereza en el pastel como director fue Mary Poppins, utilicé a Angela Villanueva como la voz de diálogo y a Vicky Córdoba en la canción y se combinó muy bien”, detalla Colmenero.

Hombre de mil voces

Más de mil producciones de animación y acción viva conforman su filmografía, contando su labor como director de doblaje, sin sumar campañas publicitarias y que cada año es la voz de Santa Claus. Ha prestado voz a Bilbo Bolsón de El señor de los anillos; al Pato Lucas en El juego del siglo y Pablo Morsa en El pájaro loco.

Ahora mismo, se encuentra dirigiendo el doblaje de las series La casa de Mickey Mouse y Mentes criminales: “Para esto primero tienes que ser actor y después aprende la técnica, que es seguir al actor que estás haciendo para poder poner las labiales adecuadas exactas. Esto ha sido mi vida”.