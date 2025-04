Julio de 2024 fue clave para Amaia Montero. Ese mes, la cantante volvió a subirse a los escenarios tras dos difíciles años, en que en varias oportunidades preocupó a sus seguidores con fotografías y mensajes en los que daba a entender que no estaba bien.

Quien la acompañó en ese importante paso fue Karol G. Durante el segundo concierto que la colombiana ofreció en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, invitó a Montero a cantar con ella "Rosas", uno de los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh, agrupación de la que la española fue vocalista hasta 2007.

Montero fue ovacionada por los más de 60 mil asistentes al show.

"No pudo ser más bonito. Este momento lo voy a guardar en mi corazón y en mi alma para toda la vida", aseguró. A partir de entonces, los fans de Amaia Montero se ilusionaron con un eventual retorno de la intérprete a la música.

Una esperanza que creció aún más cuando en octubre Leire Martínez, vocalista de La Oreja de Van Gogh, anunció su alejamiento de la agrupación. Los rumores fueron crecieron y Martínez salió a negar que su salida de la banda se debiera al regreso de Montero. Por su parte, esta última, antes de finalizar 2024, anunció que a través de su cuenta de Instagram que este año regresaría a la música, "lo que más he echado de menos", aseguró.

Amiga de Amaia, ¿habla de más?

Durante los casi primeros cinco meses de 2025, Amaia Montero no ha dado señales respecto a cómo o cuándo volverá a la música. Sin embargo, la actriz Cayetana Guillén Cuervo, quien es muy amiga de la cantante, confirmó sin querer que esta sí regresará a La Oreja de Van Gogh.

El desliz tuvo lugar en la noche del lunes, en la alfombra roja de la ceremonia de lectura de nominados a los Premios Talía de las Artes Escénicas, cuando la también presentadora de televisión fue abordada por un grupo de periodistas que le preguntaron por el retorno de Amaia Montero a la banda como si ya fuera un hecho

"Sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y ha vuelto a La Oreja de Van Gogh, entonces queríamos saber un poco que qué pensaste cuando salió esa noticia", le consultó una reportera.

Sin dudarlo, Guillén Cuervo respondió: "Yo lo sé desde hace mucho. Sí, lo sé desde hace mucho, pero lo prometí, pero es que no se lo dije, no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie". "Ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie y yo no lo dije a nadie, ni siquiera me dijo 'por favor por mi ahijado', ya saben que es la madrina de mi hijo. Me dijo 'por favor, por Leo', y no se lo conté a nadie, a nadie", continuó diciendo, sin darse cuenta que de paso ratificaba el rumor que da vueltas desde hace varios meses.

"El plan de que vuelva a La Oreja de Van Gogh, ¿qué significó para ti?", le preguntó luego otro periodista. "Yo me eché a llorar, al teléfono, vamos. Me dijo 'te lo voy a contar, pero porfa Caye...'. Y cada vez que me preguntaban, yo lo sabía. Y estoy muy contenta", contestó Guillén cuervo. A continuación, Guillén Cuervo fue consultada respecto a cómo veía a su amiga.

"Ella está muy bien, está ilusionada, está con mucha cautela porque claro poco a poco, pero está muy ilusionada y muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene. Y cuando salió con Karol G, aquello fue una cosa maravillosa, España le demostró su amor y yo creo que van a petar (explotar)", finalizó.

Cabe señalar que hasta el momento ni Amaia Montero ni La Oreja de Van Gogh han ratificado la información entregada por Guillén Cuervo. Mientras que lo último que publicó la cantante en su cuenta de Instagram fue un mensaje que dice "no tengas miedo cuando se pone oscuro, recuerda que en la oscuridad es cuando salen las estrellas", la banda no ha hecho nuevas publicaciones desde el 14 de octubre pasado, cuando informó en un comunicado la salida de Leire Martínez.

Ánte la polémica, Guillén Cuervo se disculpó a través de un comunicado donde lamentó lo que sus palabras han causado, y aseguró que se trató sólo de una percepción personal sobre el regreso de Amaia Montero a los escenarios.

rad