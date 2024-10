Muchos fans de La Oreja de Van Gogh sueñan con volver a ver a Amaia Montero comandando a la banda como ocurrió en los orígenes de la agrupación que actualmente no tiene vocalista tras la salida de Leire Martínez, quien lo fue durante 17 años.

Leire sustituyó a Amaia como vocalista del grupo español, sin embargo, hace unos días anunció que abandona esta formación musical "después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones" en las que no se ha conseguido "acercar diferentes maneras de vivir el grupo".

"Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados", arranca el comunicado publicado este lunes en el perfil oficial de la banda en X.

¿Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh?

Las especulaciones sobre el retorno de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh surgió en julio, después de la inesperada reaparición de Amaia en Madrid en uno de los cuatro conciertos de Karol G, luego de que la cantante de 48 años se recuperara de una crisis de salud mental.

Tras la salida de Leire Martínez, todas las miradas apuntan a Amaia y el probable regreso a la agrupación, sin embargo, en el espacio "TardeAR", el periodista Alex Álvarez la cuestionó al respecto y la artista fue clara y contundente.

"Este tema no tiene nada que ver conmigo", comenzó diciendo, y cuando el entrevistador le pregunta por qué existen rumores que afirman que ella ha sido quien ha pedido la salida de Leire Martínez del grupo, Amaia responde:

"Eso es lo que yo me pregunto. No digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro ni la quiero. Esto es una locura. Esto es una demencia", afirmó con un tono de molestia.

"¿He hecho o dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a la La Oreja? Se lo inventan. Y esto me está empezando a afectar", aseguró.

"No he estado dos años y medio en las Bahamas de vacaciones, tomando el sol, dándome un respiro de la música, ¡no! Saben de dónde vengo y esto me está empezando a afectar (...) Ahora mismo estoy muy cabreada", concluyó antes de mandar un mensaje a sus fans: "Los adoro, adoro a todos mis fans con toda mi alma".

Amaia Montero dejó el grupo en noviembre de 2007 y en julio de 2008 se produjo la presentación de Leire como nueva cantante.





