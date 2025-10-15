Más Información

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

Nora Haddada inaugura Feria del Libro de Fráncfort

Nora Haddada inaugura Feria del Libro de Fráncfort

Una comedia de Emilio Carballido, en el Cervantino

Una comedia de Emilio Carballido, en el Cervantino

Elsa Medina: Reminiscencias, en el Centro de la Imagen

Elsa Medina: Reminiscencias, en el Centro de la Imagen

Celebran con un "Dicciomario" la gran literatura de Mario Vargas Llosa

Celebran con un "Dicciomario" la gran literatura de Mario Vargas Llosa

Arriba Rey de España, Felipe VI a Arequipa, la ciudad natal de Mario Vargas Llosa

Arriba Rey de España, Felipe VI a Arequipa, la ciudad natal de Mario Vargas Llosa

no sólo está de vuelta en la música, sino que lo hace junto a sus compañeros de , luego de 18 años, desde que la cantante dejó la alineación para probar suerte como solista: Montero y el grupo español anuncian que su regreso estará marcado por una gira y nueva música.

En un video, publicado en las cuentas oficiales de la banda, Álvaro Fuentes (bajo), Xabier San Martín (teclado), Hartiz Garde (batería), y Amaia anuncian lo que tanto se especulaba, el regreso de La oreja, conformado por todos sus integrantes originales.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos, tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?", escribieron.

Lee también:

El mensaje está acompañado de un video en donde se les pueda ver ensayar una canción, hasta ahora, desconocida para sus fanáticos. De hecho, en el post, el grupo confiesa que, hace alrededor de un año, comenzaron a reunirse para revivir no sólo viejos tiempos, sino para crear nueva música y, la magia que lograban al mezclar los sonidos de cada instrumento, hace 30 años, seguía ahí.

"La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras, ha sido un año aquí en San Sebastián (España), nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores".

Desde que Leire Martínez dejó el grupo, luego de permanecer como su cantante por 16 años (de 2008 al 2024), se especuló que su salida se debía a que La oreja de Van Gogh planeaba reencontrarse con Amaia; en el post la banda reconoce que los rumores eran ciertos.

Lee también:

"Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable".

El grupo también anunció que el formará parte del regreso del grupo, al menos no en lo que se refiere a la gira que aprovecharon para anunciar, argumentado que el músico tomó la decisión de tomarse un tiempo para atender su vida personal. Sin embargo, explicaron que seguirá formando parte de la Oreja, aunque no especificaron de qué forma continuará participando.

"Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros, después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales, hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor".

Lee también:

El regreso de la Oreja de Van Gogh no es bien recibido por sus fans

En los comentarios de la publicación, sus seguidores reconocen que, a pesar de que podrían experimentar emoción por la noticia, es todavía más fuerte el sentimiento de traición que consideran que marca su regreso pues, aunque cuando Leiré salió del grupo reveló que había sido voluntariamente, también confesó que no se sentía cómoda con la poca participación que se le permitía tener en términos de composición e ideas creativas.

Esta situación, en su momento, llevó a las redes sociales a sugerir que los integrantes del grupo trataban de que Martínez saliera del grupo para, de ese modo, poderse reencontrar con Amaia de la forma más discreta posible.

"Me encantaría alegrarme".

"¿Habéis pensando en cambiaros el nombre a ´El beso de Judas´?".

"Un año después... muy elegante todo".

"Así no se se hacen las cosas, con respeto siempre".

"Lo bonito que se pudo haber sentido y lo fatal que han hecho las cosas".

"Qué fuerte, cuánta hipocresía junta".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cazzu confiesa que la entrevista de Nodal con Adela Micha le dolió mucho ‘Yo no haría eso, lo quise mucho’. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / EFE/ Mario Guzmán

Cazzu confiesa que la entrevista de Nodal con Adela Micha le dolió mucho: ‘Yo no haría eso, lo quise mucho’

“Nunca se dejaron del todo”: Jennifer Lopez y Ben Affleck habrían retomado su romance después del divorcio. Foto: AFP

“Nunca se dejaron del todo”: Jennifer Lopez y Ben Affleck habrían retomado su romance después del divorcio

¡Se coló! Meghan Markle se “auto invitó” al desfile de Balenciaga en París. Foto: AFP

¡Se coló! Meghan Markle se “auto invitó” al desfile de Balenciaga en París

Alfredo Adame no se guarda nada y se lanza contra La Casa de los Famosos en La Granja VIP: "Es una mie..." Foto: Alfredo Adame / IG

Alfredo Adame no se guarda nada y se lanza contra La Casa de los Famosos en La Granja VIP: "Es una mie..."

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez y el espectacular atuendo blanco con el que robó miradas en París