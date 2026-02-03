El regreso de BTS llegará al mundo entero a través de Netflix. Antes de que la transmisión fuera posible, la agrupación tuvo que acatar estrictas condiciones impuestas por el Gobierno Metropolitano de Seúl para autorizar su concierto en la emblemática Plaza Gwanghwamun.

El evento llevaba semanas organizándose y coincide con el lanzamiento de su esperado álbum Arirang, previsto para el 20 de marzo, el primero en tres años y nueve meses. Para celebrar este regreso, se han preparado diversas actividades en torno a los intérpretes de “Idol”.

Según el Korea Times, el 22 de enero el gobierno aprobó la solicitud presentada por Hybe, empresa que representa a BTS, bajo el título BTS Comeback Show @ Seoul.

BTS en Gwanghwamun: las reglas que impuso Seúl para su regreso

Entre las medidas exigidas figuran evitar aglomeraciones entre artistas y fanáticos, minimizar el impacto en el tránsito y vigilar posibles abusos comerciales en hoteles y negocios cercanos.

El concierto será el primero en solitario de un solo acto celebrado en ese lugar y reunirá a 18 mil personas. Se transmitirá en directo el 21 de marzo por Netflix y estará acompañado por el documental "BTS: El Retorno", que se estrenará el 27 de marzo.

La presentación incluirá proyecciones de arte multimedia sobre la puerta de la Plaza y se espera que elementos representativos de la cultura coreana, de acuerdo con medios locales. HYBE planea retransmitir el espectáculo a unos 300 millones de suscriptores en 190 países.

Antes del concierto, el septeto grabará un video en el Palacio Gyeongbokgung y la puerta de la Plaza como telón de fondo. Posteriormente, iniciará una gira mundial en abril con 79 presentaciones en 34 ciudades, incluyendo Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, São Paulo y Madrid.

