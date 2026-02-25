Más Información

Christophe Leribault será el nuevo jefe del Louvre; deberá enfrentar crisis de seguridad y reformas históricas

Teatro El Milagro rinde homenaje a Luis de Tavira

"Comparto el Premio con todas las mujeres que han dedicado años de estudio a la Reina Roja": Adriana Malvido

El zoológico de cristal a escena

Catalina López, la guardiana de la grana cochinilla

Adriana Malvido obtiene el Premio la Reina Roja de Palenque 2026

, se encuentra entre las 25 personas más famosas del mundo, junto a figuras como el empresario Elon Musk, los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y las estrellas de la música Taylor Swift, Justin Bieber y Ariana Grande.

El intérprete, quien fue el único idol de K-pop en sumarse a la lista, ocupó el puesto número 18 en el ranking publicado por WorldFamousThing, un sitio web que recopila información sobre personas famosas, lugares, comida, fenómenos naturales y obras de arte a nivel mundial.

La lista, publicada el 18 de febrero, fue retomada y difundida por medios surcoreanos, que destacaron la inclusión de Jungkook como único representante del género.

En la página se destacó sobre el intérprete:

Lee también:

"Ha conquistado los corazones de innumerables fans en todo el mundo con su potente voz, su encantadora personalidad y sus interpretaciones excepcionales; es un ícono internacional cuya popularidad trasciende Corea."

Asimismo, se resaltó que Jungkook es querido por millones de fanáticos en todo el mundo y que, como solista, ha logrado posicionar éxitos como “Standing Next to You” y “Seven”. Además, se señaló su influencia en la moda y en las redes sociales.

Por otro lado, regresarán a Seúl con un concierto gratuito el 21 de marzo en la plaza Gwanghwamun. La plaza central se transformará en un escenario al aire libre, dividido en zonas de pie y de asientos reservados, con diferentes procedimientos de acceso. Se espera una asistencia de hasta 260 mil personas, mientras que los asientos reservados estarán limitados a 15 mil.

Lee también:

[Publicidad]