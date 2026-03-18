Después de años de pausa como grupo, BTS, la banda surcoreana integrada por RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jung Kook anunció su regreso a “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” con dos episodios consecutivos que marcarán su primera aparición grupal en un late night desde 2021.

El 25 y 26 de marzo son las fechas de la visita de BTS a Jimmy Fallon que forma parte de una estrategia mucho más amplia que acompaña el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, “Arirang”, que estrena el 20 de marzo.

El miércoles 25, el grupo ofrecerá una entrevista en estudio, su primera como septeto tras cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y presentará una de las canciones del nuevo disco. Un día después, el jueves 26, regresarán al mismo escenario para interpretar un segundo tema.

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En julio de 2021, el grupo protagonizó una semana especial en el show de Fallon, desde entonces, aunque algunos integrantes aparecieron de manera individual, no habían vuelto juntos.

“Arirang” será su primer álbum desde “Proof” (2022) y llega tras meses de expectativa alimentada directamente por la banda. Antes del anuncio oficial, algunos fans recibieron cartas escritas a mano con una pista, la fecha “2026.3.20”.

El título del álbum, inspirado en una canción folclórica coreana, es una conexión con sus raíces, pero también un intento por redefinir su identidad tras años de evolución individual.

BTS lanza “The Comeback Live Arirang” y prepara documental

BTS está preparando una serie de contenidos que acompañan este regreso y que buscan reconectar con su base global de fans.

El 21 de marzo se estrenará en Netflix el especial “BTS: The Comeback Live| Arirang”, una presentación en vivo pensada como evento global. Días después, el 27 de marzo, llegará el documental “BTS: The Return”, que promete mostrar el proceso detrás de este reencuentro.

A esto se suma un evento exclusivo para fans en Nueva York, donde el grupo no solo interpretará música, sino que también responderá preguntas en un formato más cercano.

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Los episodios también contarán con otros invitados. El 25 de marzo participará la actriz Ariana DeBose, mientras que el 26 estarán Chris Pratt y Charlie Day.

Transmitido desde el Estudio 6B del Rockefeller Center en Nueva York, “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” es una plataforma clave para lanzamientos musicales globales. Con casi 70 años de historia en la televisión estadounidense, el programa sigue siendo un termómetro cultural para medir el impacto de los artistas en el mercado internacional.

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