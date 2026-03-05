Más Información
Élmer Mendoza gana el Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, por sus aportaciones al género de la novela negra
Llegó el momento de demostrar que eres un verdadero ARMY. Netflix lanzó un concurso exclusivo para fanáticos mexicanos que permitirá viajar gratis a Corea del Sur y asistir al espectáculo del grupo surcoreano BTS en la Plaza de Gwanghwamun, con el que se celebra el regreso de los idols tras casi cuatro años.
La dinámica, compartida a través de las redes sociales de la plataforma, reconocerá a tres duplas de fanáticos (seis personas en total), por lo que necesitarás a tu mejor amiga o amigo ARMY para vivir esta experiencia.
Fechas y convocatoria
La participación para la Fan Experience BTS X Netflix México estará abierta del 5 al 8 de marzo de 2026, hasta las 23:59 horas, tiempo del centro de México. Uno de los requisitos principales es ser mayor de 18 años.
Requisitos para la Fan Experience BTS X Netflix México
- Pasaporte vigente con validez mínima de seis meses al día de la selección de ganadores.
- Ser elegible para una visa o K-ETA de Corea del Sur.
- Para extranjeros, presentar documento que acredite su estancia legal en México.
- Leer y aceptar completamente los términos y condiciones señalados en las bases del concurso.
- Tener cuentas públicas en redes sociales para que la participación sea válida.
Cómo participar para viajar gratis a Corea
- Publicar un video en TikTok con dos personas mayores de edad mostrando su fanatismo por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Pueden usar maquillaje, colecciones de merchandising, grafitis, coreografías, fanarts o cualquier otro elemento que demuestre su amor por los idols.
- El video debe iniciar con la frase:“Esta es mi participación para ganar un viaje a Corea con Netflix y BTS”.
- Cada dupla deberá designar a un representante que publique el video por ambos.
- Incluir o mencionar las palabras NETFLIX, BTS y Corea, y usar el hashtag #BTSNetflixMX.
- Solo se tomará en cuenta un video por dupla
Selección de ganadores y más instrucciones
- Cada video debe contener 7 razones por las que deberían ser elegidos.
- Se evaluará la creatividad, originalidad y la cantidad de elementos incluidos.
- Prohibido el uso de IA; el incumplimiento será motivo de descalificación.
- No se permite incluir nombres o logos de marcas.
- Los ganadores serán anunciados el 10 de marzo de 2026 mediante un mensaje directo en TikTok.
Detalles del viaje
- Incentivo: un viaje para cada participante de las tres duplas ganadoras, que incluye:
- Itinerario, aerolínea, hotel, transporte local y preparativos a discreción de Netflix.
- Cualquier gasto adicional (sobrepeso de equipaje, compras, comidas, lavandería o imprevistos) corre por cuenta de los ganadores.
- Los ganadores deben cumplir con todas las leyes de inmigración, aduanas y locales de México y Corea del Sur.
- Se proporcionará un apoyo diario por persona durante el viaje para gastos de comida, según lo determine Netflix; este apoyo no se entregará en efectivo.
Para más información y bases completas, consulta aquí.
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]