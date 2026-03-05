Llegó el momento de demostrar que eres un verdadero ARMY. Netflix lanzó un concurso exclusivo para fanáticos mexicanos que permitirá viajar gratis a Corea del Sur y asistir al espectáculo del grupo surcoreano BTS en la Plaza de Gwanghwamun, con el que se celebra el regreso de los idols tras casi cuatro años.

La dinámica, compartida a través de las redes sociales de la plataforma, reconocerá a tres duplas de fanáticos (seis personas en total), por lo que necesitarás a tu mejor amiga o amigo ARMY para vivir esta experiencia.

Fechas y convocatoria

La participación para la Fan Experience BTS X Netflix México estará abierta del 5 al 8 de marzo de 2026, hasta las 23:59 horas, tiempo del centro de México. Uno de los requisitos principales es ser mayor de 18 años.

Requisitos para la Fan Experience BTS X Netflix México

Pasaporte vigente con validez mínima de seis meses al día de la selección de ganadores.

Ser elegible para una visa o K-ETA de Corea del Sur.

Para extranjeros, presentar documento que acredite su estancia legal en México.

Leer y aceptar completamente los términos y condiciones señalados en las bases del concurso.

Tener cuentas públicas en redes sociales para que la participación sea válida.

Cómo participar para viajar gratis a Corea

Publicar un video en TikTok con dos personas mayores de edad mostrando su fanatismo por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Pueden usar maquillaje, colecciones de merchandising, grafitis, coreografías, fanarts o cualquier otro elemento que demuestre su amor por los idols.

El video debe iniciar con la frase:“Esta es mi participación para ganar un viaje a Corea con Netflix y BTS”.

Cada dupla deberá designar a un representante que publique el video por ambos.

Incluir o mencionar las palabras NETFLIX, BTS y Corea, y usar el hashtag #BTSNetflixMX.

Solo se tomará en cuenta un video por dupla

¡ARMY, GRITEN CONMIGO! 🗣️🇲🇽

¿Quieres viajar a Corea para ver el comeback más esperado de #BTS con tu BFF? ✈️



Aquí las instrucciones para participar:

1. Busca a tu ARMY bestie

2. Graben un TikTok empezando con la frase: “Esta es mi participación para ganar un viaje a Corea con… pic.twitter.com/vKWSwWuRyh — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 5, 2026

Selección de ganadores y más instrucciones

Cada video debe contener 7 razones por las que deberían ser elegidos.

Se evaluará la creatividad, originalidad y la cantidad de elementos incluidos.

Prohibido el uso de IA; el incumplimiento será motivo de descalificación.

No se permite incluir nombres o logos de marcas.

Los ganadores serán anunciados el 10 de marzo de 2026 mediante un mensaje directo en TikTok.

Detalles del viaje

Incentivo: un viaje para cada participante de las tres duplas ganadoras, que incluye:

Itinerario, aerolínea, hotel, transporte local y preparativos a discreción de Netflix.

Cualquier gasto adicional (sobrepeso de equipaje, compras, comidas, lavandería o imprevistos) corre por cuenta de los ganadores.

Los ganadores deben cumplir con todas las leyes de inmigración, aduanas y locales de México y Corea del Sur.

Se proporcionará un apoyo diario por persona durante el viaje para gastos de comida, según lo determine Netflix; este apoyo no se entregará en efectivo.

Para más información y bases completas, consulta aquí.