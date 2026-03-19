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Holland también promocionó el tráiler completo de su nuevo filme desde lo alto del edificio, que aparece en el universo de Spider-Man y que visitó temprano en la mañana acompañado por un grupo de niños, algunos vestidos como el hombre araña, según muestra un video en redes sociales.

"El sol está a punto de salir en un día completamente nuevo aquí en la ciudad de Nueva York; nos encontramos en la cima del Empire State Building para lanzar el tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day'", señaló el actor, que agradeció a sus seguidores de todo el mundo por haber compartido previamente pequeños fragmentos del tráiler, de acuerdo con un comunicado.

"Eso estuvo increíble. Todos ustedes son el corazón y el alma de lo que hace a Spider-Man tan especial", indicó Holland, quien recorrió el Observatorio y comenzó así el día en una fría mañana en la ciudad.

"¡Hace un frío tremendo aquí fuera! Amo Nueva York. Los amo a todos", señaló entre los gritos de sus pequeños fans.

Lee también:

Holland ha interpretado a Peter Parker en los tres filmes dirigidos por Jon Watts: "Spider-Man: Homecoming" ('Spider-Man: de regreso a casa', 2017); "Spider-Man: Far From Home" ('Spider-Man: lejos de casa', 2019) y "Spider-Man: No Way Home" ('Spider-Man: sin camino a casa', 2021).

Las tres anteriores cintas de la saga Spider-Man también han estado protagonizadas por la aclamada actriz estadounidense Zendaya ('Dune', 'Euphoria'), con la que mantiene una relación.

El reparto de la nueva película lo completan Jon Bernthal, como Punisher (Escorpión); Sadie Sink ('Stranger Things'); Tramell Tillman ('Severance'); Liza Colon-Zayas ('The Bear') y Marvin Jones II, quien interpreta al gánster Tombstone.

rad

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