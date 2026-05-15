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no tiene nada que ver con el disco homenaje a su abuelo Vicente Fernández, el hijo de Alejandro Fernández, "El Potrillo", recibió mensajes en redes cuestionando su participación y elección de colaboraciones que aparecen en "".

El disco reversiona varios de sus éxitos al regional mexicano, producción que fue supervisada por Vicente Fernández Jr., el hijo mayor de Chente; el material fue presentado hace unos días, y entre las colaboraciones se encuentra la de Ángela Aguilar y su marido, Christian Nodal.

Durante la presentación del material, tanto Christian como Ángela expresaron su satisfacción por ser parte de dicho material, la hija de Pepe Aguilar incluso compartió una anécdota junto a Chente, cuando le regaló un caballo tras enterarse que se había muerto el que tenía.

Sin entrar en detalles, Alex Fernández aclaró que no tiene nada que ver con el material ni tampoco con las colaboraciones.

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"Comunicado aclaratorio. Por los mensajes que me están llegando, quiero aclarar que no tengo nada que ver con la producción del homenaje a mi abuelo ni con las colaboraciones de ese disco. Gracias por su cariño y apoyo".

Además de Ángela y Christian, el álbum reúne colaboraciones con figuras del regional mexicano como Edén Muñoz, Yuri, Jorge Medina, Josi Cuen, El Fantasma. Además, agrupaciones como Banda El Recodo, La Arrolladora Banda El Limón, La Adictiva y Los Recoditos.

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