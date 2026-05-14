Guadalajara.— La inteligencia artificial (IA) no termina de convencer a la familia de Vicente Fernández para traer de vuelta al Charro de Huentitlán como ha sucedido con otros artistas como Gustavo Cerati, que pueden presentarse en conciertos como hologramas.

La leyenda del mariachi regresó a los oídos de sus fans en Vicente Fernández: Tributo al Rey con banda (Grandes duetos) Volumen 1, disco que reversiona varios de sus éxitos al regional mexicano, producción que fue supervisada por su hijo Vicente Fernández Jr.

En este tenor, su heredero asegura que la IA nunca podría acercarse al talento de su padre.

“Lo que estamos brindándole al público es lo natural, lo que existe y lo que dejó grabado mi padre, no hay ninguna cuestión mecánica o de tecnología”, dice a EL UNIVERSAL.

Para el disco, que se estrena hoy, se utilizaron grabaciones originales de canciones como “El rey” en la que su hijo, Alejandro Fernández, hace dueto con él. Esta canción fue una de las más emotivas, tanto para el primogénito del cantante como para su viuda, doña Cuca quien dijo, llegó a las lágrimas al oírla.

La familia atribuye que un disco como este funcione gracias a la permanencia que tiene la música de don Chente en las nuevas generaciones gracias al apoyo de sus fans.

Además de la importancia que el intérprete de “Un millón de primaveras” tuvo, a la par de otras leyendas como Pedro Infante o Jorge Negrete.

“Muchas veces dijeron que tenía el lugar de Pedro Infante, pero mi padre no tenía ni el lugar de Pedro Infante, ni de Javier Solís, ni de Jorge Negrete, él logró conquistar el corazón del público con un trayecto de más de 50 años de música”.

El álbum reúne colaboraciones con figuras del regional mexicano como Christian Nodal, Edén Muñoz, Ángela Aguilar, Yuri, Jorge Medina, Josi Cuen, El Fantasma.

Además, agrupaciones como Banda El Recodo, La Arrolladora Banda El Limón, La Adictiva y Los Recoditos.

Mientras el disco llega a plataformas, la dinastía Fernández sigue creciendo. Por un lado, con la llegada de la hija de Vicente Jr. hace tan solo tres meses y, por el otro, con Alex y Camila, sus sobrinos. Vicente Jr. destaca el talento de ambos y el hecho de que podrían sumarse sin problema a un probable volumen 2. por sus “voces privilegiadas”.

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