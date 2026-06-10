Nextlalpan, Méx.— La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) avanza con la construcción del Tren Ciudad de México-Pachuca, con el montaje de zapatas y pilares, no sólo para el viaducto elevado, sino también para la próxima pasarela que existirá de interconexión de las estaciones Xaltocán del Tren Felipe Ángeles y la Xaltocán II del proyecto ferroviario.

Para esa pasarela ya fueron construidos 10 pilares con sus respectivas zapatas desde la estructura de la estación Xaltocán y cruzan por el Circuito Exterior Mexiquense hasta llegar al otro extremo donde será construida la primera estación de dicho tren elevado.

Este proceso está en la fase de armado de acero y posteriormente pasará al colado de concreto y conforme avance la edificación de la estación Xaltocán II, se convertirá en la pasarela de conexión o puente peatonal para los futuros usuarios.