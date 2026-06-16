La creciente rotación de personal se ha convertido en uno de los principales desafíos para las empresas, debido a los costos que genera la salida de colaboradores y el tiempo necesario para sustituirlos, afirmó Kristien Turner, experto en gestión de talento.

El especialista señaló que la retención de talento es hoy un factor crítico para el crecimiento de las organizaciones, en un entorno donde los trabajadores cambian de empleo con mayor frecuencia y mantienen una relación más transaccional con sus empleadores.

“Las empresas están viendo en números reales el impacto de perder talento. No se trata solamente de cubrir una vacante, sino de la productividad que se pierde durante todo el proceso de reemplazo”, explicó.

De acuerdo con Turner, cuando un trabajador abandona una organización pueden acumularse hasta nueve meses de afectaciones operativas. Esto considera el periodo de productividad perdida antes de cubrir la vacante, el tiempo que tarda el reclutamiento y la curva de aprendizaje del nuevo colaborador.

Indicó que, según datos del mercado laboral, una posición puede permanecer vacante entre 65 y 80 días en promedio, periodo durante el cual las empresas enfrentan retrasos operativos, mayores cargas de trabajo para otros empleados y posibles pérdidas de ingresos.

Ante este escenario, las áreas de recursos humanos están adquiriendo un papel más estratégico dentro de las organizaciones. El especialista señaló que cada vez más compañías están invirtiendo en herramientas tecnológicas para reclutamiento, programas de liderazgo, capacitación y fortalecimiento de su marca empleadora.

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“Las empresas están entendiendo que el costo de no invertir en talento puede ser mucho mayor que el costo de desarrollar y retener a sus colaboradores”, sostuvo el fundador de TK Talent.

Turner agregó que las nuevas generaciones permanecen menos tiempo en una misma organización y buscan oportunidades que les permitan desarrollar habilidades y mantener su competitividad en el mercado laboral, lo que obliga a las empresas a replantear sus esquemas de desarrollo profesional.

Según explicó, esta transformación está acelerando cambios en programas de formación, planes de carrera y estrategias de atracción de talento, especialmente en un contexto marcado por la adopción de inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

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México mantiene ventajas competitivas frente a otros mercados de América Latina

Pese a los retos que enfrenta el mercado laboral, Turner consideró que México conserva ventajas relevantes frente a otros países de América Latina para atraer inversión y talento especializado.

Destacó que el país cuenta con una amplia disponibilidad de profesionales en áreas como tecnología, análisis de datos, ventas y desarrollo de negocios, además de su cercanía geográfica y operativa con Estados Unidos y Canadá.

También señaló que ciudades como Querétaro y Mérida se han consolidado como polos emergentes para la atracción de talento, mientras que la mejora en los niveles de inglés entre los profesionistas mexicanos fortalece la competitividad del país en sectores vinculados con servicios globales y nearshoring.

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A diferencia de Brasil, donde persisten limitaciones asociadas al idioma, y de Argentina, cuya actividad económica especializada se concentra en un menor número de ciudades, México mantiene una posición favorable para captar nuevas inversiones y operaciones internacionales, afirmó.

No obstante, consideró que el país aún tiene espacio para avanzar en esquemas laborales más flexibles, particularmente en modelos relacionados con el trabajo independiente, los proyectos paralelos y la denominada economía gig, tendencias que han ganado mayor terreno en otros mercados de la región.

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