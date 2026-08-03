Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos y marcha lenta la mañana de este lunes en las líneas B, 3, 6, 7 y 12.

En la Línea B, usuarios señalaron que los trenes permanecieron detenidos por más de 10 minutos: "Buen día, alguien sabe qué pasa en la Línea B que el Metro está parado desde hace más de 10 minutos" y "Llevamos detenidos 15 minutos entre Oceanía y Romero Rubio, avancen".

El STC informó: "Se realizan maniobras para rescatar a una persona en zona de vías de la Línea B, por lo que la marcha de trenes es lenta".

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En la Línea 3, los pasajeros reportaron demoras de más de 10 minutos y tiempos de recorrido superiores a los habituales: "La Línea 3, más de 10 minutos detenidos en estación Coyoacán en dirección Indios Verdes. No hay afluencia alta, solo servicio ineficiente" y "¿Cuál buen avance de trenes? En Línea 3, de Balderas a Miguel Ángel hicieron 45 minutos".

El STC respondió que "Se presenta afluencia alta en la Línea 3" y agregó que "se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda".

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En la Línea 6, usuarios indicaron que el servicio se detuvo en el tramo entre Lindavista y dirección El Rosario: "Llevamos 5 minutos en el túnel de Lindavista, Línea 6, dirección El Rosario y no avanzamos, ¿qué pasa?".

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El Metro indicó: "Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 6, después de realizar el retiro de un tren para revisión".

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En la Línea 12, pasajeros denunciaron retrasos desde la terminal Tláhuac y avance lento dirección Mixcoac: "¿Por qué tardan tanto en salir el tren de estación Tláhuac? Por esos retrasos se junta la gente en el resto de la línea" y "Línea 12 comienza con avance lento dirección a Mixcoac, estamos parados en San Andrés, va a comenzar su alta afluencia".

En la Línea 7, usuarios reportaron detenciones de hasta 10 minutos en dirección a El Rosario: "¿Qué pasa en la Línea 7 dirección Barranca del Muerto? Ya nos quedamos haciendo base en Aquiles Serdán" y "Línea 7, llevamos 10 minutos detenidos en Mixcoac, dirección Rosario".

LL