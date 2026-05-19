El sector de fondos de inversión en México necesita ampliar sus servicios, así como evitar una concentración de activos, con el fin de impulsar el crecimiento económico a largo plazo, dijo el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera.

“El reto hacia adelante es seguir construyendo un mercado más profundo, dinámico y accesible, así como lograr que un mayor número de personas puedan invertir”, dijo durante la inauguración del Foro de Fondos 2026 de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

Cabrera destacó que, aunque el crecimiento del sector en los últimos años es positivo, es necesario evitar la concentración de diversos instrumentos.

“Seguiremos trabajando para acompañar este proceso, continuaremos impulsando un marco que fortalezca el mercado y contribuya mediante inclusión financiera de manera responsable y segura”, agregó.

En tanto, el subgobernador del Banco de México, Omar Mejía, resaltó que aún persisten barreras estructurales que limitan la participación de la población en instrumentos de inversión. Parte de estos retos, dijo, son en materia de educación financiera y acceso a mercados financieros.

“Los fondos de inversión desempeñan un papel central. Sin embargo, hacia adelante es necesario desarrollar una mayor profundidad y diversidad del mercado”, señaló Mejía.

A su vez, la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla, afirmó que los fondos de inversión pueden desempeñar un papel cada vez más relevante en el financiamiento del desarrollo del país, al canalizar el ahorro nacional a proyectos estratégicos de infraestructura e inversión de mediano y largo plazos.

La funcionaria recalcó que la actual administración impulsa una política financiera con enfoque social, orientada a ampliar la inclusión financiera y a fortalecer los canales que permiten que el ahorro de las familias contribuya al desarrollo del país.

Apuntó que la dependencia participa activamente, junto con otras autoridades y el sector privado, en iniciativas estratégicas como el Plan México y los Programas Nacionales de Infraestructura.

La subsecretaria resaltó que los fondos de inversión ya superan 5 billones de pesos en el país, con más de 17 millones de usuarios.

Datos de la AMIB indican que la mayor parte de esos recursos se canalizó al mercado de deuda y el resto a renta variable. Así, el mercado registró 49 millones de cuentas concentradas en casas de bolsa, fondos de inversión y planes de previsión social.

Por su parte, el presidente del Comité de Gestión de Activos de la AMIB, Alejandro Aguilar, afirmó que la industria de fondos de inversión en México tiene un amplio potencial de crecimiento, debido a que el nivel de activos administrados se mantiene por debajo del registrado en economías similares.

Resaltó que los activos administrados por fondos de inversión en el país equivalen a aproximadamente 14% del Producto Interno Bruto (PIB), “mientras que en economías similares a la nuestra los activos en fondos pueden superar 50% del PIB”, expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.