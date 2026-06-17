Washington.- La Reserva Federal de EU decidió mantener sin cambios los tipos de interés, que se encuentran en una horquilla entre el 3.5 y el 3.75%, al término de la primera junta de política monetaria liderada por el nuevo presidente de la entidad, Kevin Warsh.

La Fed tomó su primera decisión sobre las tasas de interés, luego de un aumento significativo de la inflación por la guerra en Irán y en medio de las presiones del presidente Donald Trump para rebajarlos.

Dada la actual presión al alza sobre los precios (la inflación en mayo fue del 4.2% interanual), la Junta de Gobernadores al completo votó hoy -al término de la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed- por unanimidad mantener el referencial sin cambios.

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El presidente de EU, Donald Trump, nominó a Warsh para que fuera nuevo presidente del organismo con la idea de que impulsara políticas de mayor flexibilización después de que a lo largo del último año criticara con dureza a su antecesor en el cargo, Jerome Powell.

Sin embargo, la tesitura económica, marcada por los efectos del cierre del estrecho de Ormuz y también la resiliencia del mercado laboral en EU, ha llevado a la Junta de Gobernadores a adoptar la decisión unánime de no abaratar el precio del dinero.

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También hay que tener en cuenta que el propio Powell ha permanecido en la Junta de Gobernadores -algo poco habitual para un expresidente de la Fed- y por ello sigue contando con derecho a voto.

A su vez, el banco central publicó hoy también su informe trimestral de proyecciones económicas, que muestra que de 18 miembros del FOMC que brindaron datos para el reporte, solo uno apuesta por bajar los tipos de interés por debajo del 3.5% este año.

Otros ocho se inclinan por mantenerlos en su nivel actual, y tres consideran que deberían subirse y situarse entre el 4 y el 3.75% para cuando acabe el año.

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Cinco se mostraron a favor de incrementar el precio del dinero por encima del 4% en este 2026, y uno por situarlo entre el 4.5 y 4.25%.

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El FOMC apuntó en un comunicado publicado al término de la reunión que la actividad económica en EU se está expandiendo a un ritmo sólido, "a pesar de la elevada incertidumbre derivada, en parte, del conflicto en Medio Oriente".

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El texto indica que el crecimiento de la productividad y la inversión de capital en la primera economía mundial se mantienen "fuertes" y que el aumento del empleo "ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo apenas ha variado" (en mayo se crearon 149 mil nuevos puestos y el mes se saldó con 66 mil desempleados menos).

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