A casi un mes de que México y la Unión Europea firmaron el Acuerdo Global Modernizado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) viajó a Bruselas, Bélgica, la sede del bloque europeo en búsqueda de oportunidades para incrementar las exportaciones mexicanas y atraer proyectos al país.

El presidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, dijo que trabajan por fortalecer la relación económica entre ambas partes y añadió que observan “grandes oportunidades” para el sector automotriz, acero, farmacéutica, energía y servicios.

En redes sociales, Sierra explicó que se reunió con el director general de Business Europe, Markus J. Beyrer, y con la directora general adjunta de la principal organización empresarial de Europa, Luisa Santos, la cual reúne a 42 organizaciones empresariales de 36 países y representa los intereses del sector privado ante las instituciones de la Unión Europea.

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Comentó que dialogó con los empresarios “sobre las oportunidades para fortalecer los vínculos empresariales entre México y la Unión Europea, así como para impulsar un entorno favorable para la inversión y el comercio bilateral en el marco del recientemente firmado Acuerdo Global Modernizado”.

Dijo que acordaron con Business Europe tener un Mecanismo Permanente de Diálogo, “que servirá como un canal regular de intercambio para compartir perspectivas sobre competitividad, comercio”.

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También se reunió con el presidente de la Sección de Relaciones Exteriores del Comité Económico y Social Europeo (EESC - European Economic and Social Committee), Stefano Palmieri, para intercambiar experiencias sobre diálogo social y mecanismos de participación.

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Dijo que también dialogó con directivos de la Cámara de Comercio México-Unión Europea para impulsar la internacionalización de las empresas mexicanas y avanzar en un convenio de colaboración que acerque nuevas oportunidades a las micro, pequeñas y medianas empresas.

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Agregó que se reunión con el embajador Rogelio Granguillhome para conversar sobre las oportunidades que ofrece la relación México–Unión Europea para fortalecer el comercio, la inversión y la presencia de empresas mexicanas en Europa.

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