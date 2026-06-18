Los Ángeles.— Después del empate a última hora cosechado con Qatar (1-1) en su estreno en el Mundial 2026, Suiza asumió la situación y recuperó el ánimo y optimismo previo al juego contra Bosnia-Herzegovina, un reto que la Nati considera asequible.

La Cruces Rojas jugarán este jueves su segundo compromiso, en Los Ángeles después de asumir la “pérdida” de dos puntos, tal y como reconoció el seleccionador Murat Yakin, el que peor parado salió del duelo contra el conjunto de Julen Lopetegui.

Aun así, Suiza sigue como favorita del cuarteto, incluso para terminar primera del Grupo B junto a Bosnia y Canadá, que empataron en el partido entre ellos.

Suiza sólo ha perdido dos de los últimos 17 partidos de fases de grupos en grandes torneos —siete victorias y ocho empates— y aunque no ha llegado en los tiempos recientes a los cuartos de final, ha superado la fase de grupos en las tres últimas ediciones.

El mediocampista del Augsburgo, Fabian Rieder, está motivado por el duelo contra Bosnia. “Entreno a diario para partidos como este, para jugar en estadios como este”, dijo tras la práctica en la Academia Judía de San Diego.

“El equipo no ha cambiado desde la fase de clasificación y queremos demostrar a toda Suiza y a todos los aficionados que se sintieron decepcionados luego del empate 1-1 con Qatar que tenemos calidad, talento y un fuerte espíritu de equipo”, agregó.

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Bosnia es un rival al alcance del equipo de Murat Yakin. Los bosnios también tuvieron que conformarse con un empate (1-1) en su primer partido contra Canadá, después de haber empatado solo contra Macedonia del Norte (0-0) y Panamá (1-1) en sus partidos de preparación.