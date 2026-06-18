La Selección Mexicana disputará esta noche su segundo partido de la Copa del Mundo 2026, frente a Corea del Sur en el estadio Guadalajara.

Luego de imponerse (2-0) en el duelo inaugural ante Sudáfrica, el Tricolor quiere sumar otro triunfo ante el conjunto asiático y de paso acercarse al liderato del Grupo A.

Corea del Sur venció a Chequia en su presentación y ahora ambos conjuntos llegan con tres puntos y sabedores que de ganar, la cima del su sector depende únicamente de lo que hagan en su último partido.

Con la expulsión de César Montes, Javier Aguirre tiene la obligación de modificar su 11 inicial y será Edson Álvarez quien tome el lugar en el central tricolor.

Gilberto Mora y Jorge Sánchez serían novedades en el esquema del Vasco para enfrentar a Corea del Sur.

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Selección Mexicana previo a su encuentro ante Sudáfrica en el Mundial 2026. FOTO: IMAGO7

La posible alineación de México

La Selección Mexicana debutará en un partido oficial de Copa del Mundo en territorio tapatío. El Tricolor nunca ha jugado en Guadalajara durante un Mundial.

Portero: Raúl 'Tala' Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Medios: Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora

Delanteros: Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez

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