El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México lanzó una licitación pública nacional para la contratación del servicio de instrumentación y monitoreo del comportamiento estructural del viaducto elevado de las líneas 10 y 11 de Trolebús.

En la Gaceta Oficial se dio a conocer esta convocatoria y se informó que el costo para adquirir las bases será de 20 mil pesos. Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página: https://www.ste.cdmx.gob.mx.

Se precisa que los interesados en participar deberán contar con la Constancia de Registro del Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México.

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“La documentación y las propuestas se presentarán en idioma español y en moneda nacional. No se otorgará anticipo. La Adjudicación se realizará mediante contrato y su vigencia será a partir de la firma del mismo al 31 de diciembre 2026. Los pagos se realizarán por los servicios realizados, dentro de los 20 días hábiles contados a partir de la fecha de aceptación y validación de las facturas, las cuales deberán venir debidamente requisitadas y soportadas documentalmente con las evidencias y/o testigos, entregables que validen o demuestren los servicio”, señala la licitación.

En mayo, el STE y la Secretaría de Obras realizaron trabajos de revisión y reforzamiento en el Trolebús elevado de Iztapalapa, pues se han formado grietas que alertan a las y los vecinos.

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Este lugar está atravesado por la falla geológica que viene desde el Popocatépetl y cruza toda la alcaldía Iztapalapa, en específico por Santa Cruz Meyehualco, unidades habitacionales de Ermita Zaragoza, Solidaridad, La Colmena, y sigue hasta Nezahualcóyotl.

dmrr