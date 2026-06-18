Desde que se definió el grupo de México con el pase de Chequia, todos apuntaban al duelo frente a Corea del Sur como el más complicado para el Tricolor en esta primera ronda del Mundial 2026.

La hora del partido llegó y el escenario confirma que es el choque más crucial en esta fase de grupos. Con triunfo por bando, este duelo en el estadio Guadalajara podría definir el liderato del Grupo A.

Sin embargo, Javier Aguirre, estratega del combinado nacional toma con calma el compromiso de esta noche ante Corea del Sur.

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“No hemos hablado de lo que significa ganar. Soy malo para imaginarme cosas, prefiero ir al partido, jugarlo… estaremos 90 minutos tratando imponer nuestro estilo y meter más goles que el rival, eso pretendemos”, lanzó el Vasco en conferencia de prensa.

“A partir de ahí haremos sumas y restas para ver qué sucede, pero por el momento hay que jugar el partido y luego ya veremos a ver qué sigue”, agregó el timonel tricolor.

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Más allá del tema mental, psicológico y los nervios que puedan aparecer durante el encuentro en sueño tapatío, el Vasco aseguró que no se trabajó nada diferente en el transcurso de la semana.

“No hubo nada especial esta semana, no hubo nada que no estuviera dentro de lo programado y yo creo que le puedes poner el sinónimo que sea, pero tenemos la obligación de intentar ganar el partido, y seamos capaces de ganar el partido haciendo buen futbol”, lanzó el experimentado estratega.

México cerrará su fase de grupos antes Chequia y Corea del Sur lo hará frene a Sudáfrica, lo cual indica que el liderato podría definirse esta noche ante la fanaticada tapatía. La mesura de Javier Aguirre es notoria, pero el trasfondo del juego es más profundo de lo que oculta.

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Raúl Jiménez celebra su gol ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. FOTO: IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el México vs Corea del Sur?

La Selección Mexicana quiere sumar su segunda victoria, esta noche ante Corea del Sur en el Mundial 2026.

Fecha: Jueves 18 de junio

Horario: 19:00

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, Nueve, TUDN y ViX (Pase Mundial)

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