Raúl Rangel se mostró nervioso en la inauguración del Mundial de 2026. Tal vez no fue su mejor versión personal, pero acepta que es parte de la madurez.

El arquero de la Selección Mexicana será el meta titular ante Corea del Sur y asegura que tanto él, como los otros 25 elementos que conforman la plantilla, mostrarán una mejor cara.

“Es un aprendizaje y como siempre, hay cosas por mejorar en cada partido. Y yo creo que no hay partidos perfectos para ningún jugador. hora me toca corregir a través de la calma que ya pasó ese nervio. Fue un reto el debutar en una Copa del Mundo, siendo titular, yo creo que fue el reto para alcanzar una cierta madurez y en esa parte me siento muy tranquilo”, declaró el arquero de las Chivas.

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Raúl "Tala" Rangel con la Selección Mexicana - Foto: Imago7

Más allá de las críticas en el primer partido ante Sudáfrica, Rangel ve al Tricolor haciendo un mejor papel en el estadio Guadalajara, en un partido que podría ser crucial en el Grupo A.

“La Selección ha demostrado que está para competirle a cualquier rival y ya lo demostramos contra Bélgica, contra Portugal, el mismo Ecuador que son rivales de clase mundial, entonces México puede estar ahí disputando cosas grandes”, aseveró.

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Guillermo Ochoa, clave en la madurez del "Tala" Rangel

Tener a Guillermo Ochoa como compañero y también como competencia por el arco de la Selección Mexicana ha sido determinante para el "Tala", quien asegura que tenerlo cerca le impide relajarse.

“Sube la intensidad en todos los aspectos en cuanto ha saber que va a ser una exigencia máxima mental, física, táctica. Al final de cuenta eso es lo que me ayuda a madurar, el saber que tengo una figura como Memo (Ochoa) a mi lado, apoyando, compitiendo por el puesto y eso me ayuda a no relajarme en nada”, concluyó el joven arquero.

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