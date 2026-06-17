Las selecciones de Corea del Sur y México disputan mañana en el estadio Guadalajara el liderato del Grupo A. Ser anfitriones del torneo podría significar un punto a favor del Tricolor, pero en el conjunto asiático eso no importa.

Hong Myung-bo, técnico surocoreano, minimizó el compromiso que para muchos, es el clave para definir el primer lugar del sector. Confía en la preparación de su plantilla en esta Copa del Mundo de 2026.

"La capacidad de todos los jugadores de México es buena y el movimiento de los armadores de juego y mediocampistas, son buenos, pero mis jugadores se han preparado hasta hoy. No me preocupa el juego contra México”, lanzó contundente.

La localía del equipo nacional es algo que no preocupa, pero tampoco es un tema que pase desapercibido en el seno coreano. Ambos llegan con tres puntos y este compromiso podría definir mucho en esta justa mundialista.

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Selección de Corea del Sur entrena en las instalaciones de Verde Valle, durante el Mundial de 2026 - Foto: EFE

“Vamos a jugar contra México, el equipo local, será uno de los principales partidos de Corea y también contra uno de los más fuertes. El partido contra el local será difícil, pero sé que mis jugadores lo jugarán bien”, aseveró.

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El primer partido de Corea de Sur fue precisamente en el estadio Guadalajara ante Chequia. En dicho encuentro la afición mexicana se inclinó por los asiáticos, pero en esta ocasión el escenario será distinto; el líder surcoreano enfatiza estar listo para el contexto adverso.

“Durante el primer partido, el público mexicano fue muy apasionado para animar al equipo de Corea, pero mañana vamos a jugar contra México, entendemos que será un partido en donde está el equipo local. Mi equipo tiene experiencia contra ese escenario, tenemos que controlar el ritmo y flujo”, concluyó Hong Myung-bo.

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