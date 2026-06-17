La derrota (4-2) de Croacia ante Inglaterra, en su debut en la Copa del Mundo, generó dudas de cara a los próximos partidos de la fase de grupos, sobre todo, por lo que había logrado en las pasadas ediciones.

Los croatas son conscientes de que el descalabro que sufrieron en Dallas los obliga a mejorar ante Panamá y Ghana para clasificar a la siguente ronda.

Para el director técnico de la selección balcánica, Zlatko Dalic, el funcionamiento de su equipo no fue pésimo, como podría indicarlo el marcador, pero aceptó que sólo les queda buscar la victoria en sus siguientes juegos.

“No diría que este ha sido un mal partido, nos ha castigo el rival, pero tenemos por delante dos partidos y sabemos tenemos que obtener buenos resultados”, manifestó con conferencia de prensa.

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Luka Modric con la selección de Croacia, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 ante Inglaterra - Foto: AP

Sobre lo que ofreció su equipo en el ataque, reconoció que les faltó generar más acciones de peligro, por lo que afirmó que van a “trabajar” para perfeccionar su ofensiva.

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“Hemos marcado dos goles en dos buenas ocasiones, pero nos hemos quedado cortos; el rival ha sido muy difícil. Tenemos que ser más fuertes y mejorar en el ataque, si queremos ganarle a Panamá y Ghana, debemos mejorar mucho para esos partidos”, puntualizó.

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Zlatko Dalic, director técnico de Croacia, durante el Mundial de 2026 - Foto: EFE

Con demasiada autocrítica, el estratega bosniocroata, lamentó que su zaga no pudiera estar a la altura de las expectativas y sentenció que ese es el principal punto que tienen que mejorar para lo que resta del torneo.

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“Tenemos que estar más fuertes en defensa en los próximos partidos. No conseguimos hacer lo que habíamos practicado, ha sido desastroso y, contra un equipo como Inglaterra, sabíamos que teníamos que hacerlo mucho mejor, fue muy complicado detenerlos”, señaló Zlatko Dalic.