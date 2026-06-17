Ilusión es la palabra que describe, a la perfección, lo que sienten todos los aficionados al futbol en una Copa del Mundo.

Para muestra, la invasión que protagonizaron ingleses y croatas en Estados Unidos para vivir en carne propia el primer partido de sus selecciones en Norteamérica 2026.

El imponente y moderno AT&T Stadium de Dallas se pintó de blanco y rojo, coincidentemente, porque esos son los principales colores de ambos equipos.

Con la esperanza reflejada en su rosto, los seguidores británicos y balcánicos fueron copando la casa de los Vaqueros de la NFL.

Las dos fanaticadas son conscientes de que esta podría ser la última gran oportunidad de que sus países conquisten el trofeo más anhelado del planeta.

🎙️ “Espero que un empate porque Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 es favorita”.



Este aficionado considera que los Tres Leones son mejores que Croacia 🇭🇷 y adelanta que difícilmente su selección ganará el Grupo L de la Copa 2026.



📹 Miguel Flores | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/4BpG8MlC5E — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 17, 2026

“Es el último baile de Luka Modric y sería magnifico que se vaya con la medalla de oro. Nuestras expectativas son altas y no cambian [porque] siempre terminamos en el Top Ten”, declaró un croata a EL UNIVERSAL Deportes.

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Sobre el enfrentamiento contra los Tres Leones, otro balcánico prendió más la intensa rivalidad que han protagonizado estas escuadras en los últimos años.

“[Este partido] no es tan importante, es solo la fase de grupos; nosotros vencimos a Inglaterra donde era importante, en las semifinales de la Copa del Mundo, y lo que pase hoy no importa. Tiene grandes jugadores, pero el problema es su mentalidad perdedora”, sentenció.

Sus rivales también compartieron su opinión acerca del partido y mencionaron que se sienten emocionados con esta generación de ingleses.

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Aficionados de Croacia en el Estadio de Dallas, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: Miguel Flores | EL UNIVERSAL

“Luka Modric es un buen jugador y [Croacia] tendrá un gran verano. Nosotros nos sentimos fantásticos, tenemos un buen equipo con muchas estrellas. Thomas Tuchel ha hecho un equipo unido y es lo que estábamos buscando por mucho tiempo”, resaltó un británico.

Respecto a si esta podría ser la última gran oportunidad para que el Equipo de la Rosa levanta, finalmente, su segundo trofeo del Mundial, otro inglés expresó que aún tendrán opciones en próximas ediciones y que, realmente, no perderían la ilusión si este año no sucede.

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“No del todo, todavía no, no sabemos qué nos deparará el futuro, han pesado muchos años que no ganamos la Copa del Mundo… espero que ganemos esta, pero no pasa nada si no la ganamos”, añadió.