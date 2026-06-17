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En una noche para agigantar su leyenda, Lionel Messi anotó tres goles más a su cuenta, en la victoria de Argentina (3-0) ante Argelia en su debut en el Mundial 2026.
Con este triplete, La Pulga llegó a 16 dianas e igualó el récord goleador histórico del torneo, el cuál pertenecía al exatacante alemán Miroslav Klose.
Justo el mismo día en que se convirtió en el primer futbolista en jugar en seis Mundiales, un récord al que se sumó este miércoles el portugués Cristiano Ronaldo.
Veinte años después de debutar en Alemania 2006, Messi firmó su primer triplete en una Copa del Mundo y de esta forma mantiene la ilusión de revalidar lo hecho hace cuatro años en Qatar 2022.
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Los 16 goles de Leo Messi
El Mundial de Sudáfrica 2010, su segundo, fue el único en el que no anotó ningún gol; Qatar 2022 fue el de mejores cifras.
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Alemania 2006 (1)
- Serbia - Fase de Grupos
Sudáfrica 2010
- NO ANOTÓ
Brasil 2014 (4)
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- Bosnia y Herzegovina - Fase de Grupos
- Irán - Fase de Grupos
- Doblete ante Nigeria - Fase de Grupos
Rusia 2018 (1)
- Nigeria - Fase de Grupos
Qatar 2022 (7)
- Arabia Saudita - Fase de Grupos
- México - Fase de Grupos
- Australia - Octavos de Final
- Países Bajos - Cuartos de Final
- Croacia - Semifinal
- Doblete ante Francia - Final
Norteamérica 2026
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- Triplete ante Argelia - Fase de grupos
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