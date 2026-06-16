Como en cada edición de la Copa del Mundo, la Selección de Inglaterra llega con altas expectativas, por la calidad de sus jugadoras, pero también con las mismas dudas que ha generado a lo largo de los últimos 60 años.

Sin embargo, para Harry Kane, el goleador y capitán de los Tres Leones, aseguró que esta es “una de las mejores oportunidades para ser campeones”.

“En los últimos años, esta generación ha estado llamando a la puerta en este torneo, estamos muy cerca de cruzar la línea y sabemos que estamos listos para hacerlo. Vamos a dejar la vida para alcanzar el nivel que sabemos podemos alcanzar, estamos bien física y mentalmente para encarar el torneo”, declaró.

En conferencia de prensa, el máximo goleador (79) en la historia del Equipo de la Rosa reconoció que son consientes de los 60 años que están por cumplirse desde la última vez que fueron campeones del mundo, pero que serán capaces de manejar “la presión”.

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“Esta generación ha lidiado con lo que implica eso; sabemos que, entre más grande es la espera, mayor es la expectativa y no es fácil lidiar con eso, pero quiero que los fans estén entusiasmados y que disfruten el verano… sabemos para qué estamos aquí”, expresó.

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El delantero del Bayern Múnich señaló que desea que el momento que atraviesa beneficie a Inglaterra porque su único objetivo es “rendir lo mejor posible para alzar el trofeo”.

“Estoy saliendo de la mejor temporada que he tenido en mi carrera, nunca había marcado tantos goles. Física y mentalmente estoy muy bien, terminé la temporada bien y entre muy bien a la concentración, estoy en gran forma. Mi mentalidad es seguir mejorando para llegar al más alto nivel y estoy trabajando duro para ayudar a mis compañeros”, manifestó.

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Hurrikane también valoró que Thomas Tuchel ha integrado una plantilla de veteranía y juventud y confía, plenamente, en todos sus compañeros para cumplir el máximo sueño.

“El equipo tiene un gran balance, hay una mezcla de experiencia y tenemos grandes jugadores jóvenes; hay que aprovechar eso. Todos los jugadores están listos y tienen los argumentos para estar aquí. Tenemos el equilibrio necesario para este torneo y mi sensación es que el nivel de nuestro equipo es muy alto”, puntualizó Harry Kane.

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