Este martes continuó la actividad de la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 y fue el turno de debutar para dos de las grandes figuras del futbol internacional en la actualidad: Kylian Mbappé y Erling Haaland. Dos de las mayores estrellas del mundo, llamados a protagonizar la nueva rivalidad del deporte en lugar de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, tuvieron un debut soñado.

Por un lado, Mbappé fue la gran figura del triunfo de Francia (3-1) sobre Senegal, en el primer partido del grupo I disputado en el estadio Nueva York-Nueva Jersey.

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El delantero del Real Madrid anotó dos de los tres goles con los que Les Blues golearon a Senegal en su primer partido de grupo y alcanzó la marca de 15 goles en Mundiales, ubicándose en el segundo escalón de máximos artilleros, solamente detrás de Miroslav Klose, quien tiene 16.

Por el otro lado, el goleador del Manchester City no sólo anotó su primer gol en Copa del Mundo, también anotó doblete (4-1) en la goleada sobre Irak.

Estas dos estrellas competían a nivel clubes en Europa, pero ahora lo hacen en el escenario más importante del mundo, y por si fuera poco, se enfrentarán en la última jornada de la fase de grupos, cuando choquen el viernes 26 de junio a las 13:00 horas en el estadio Boston.

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¿CUÁNDO DEBUTAN LIONEL MESSI Y CRISTIANO RONALDO?

Sin embargo, todavía los reflectores apuntan a las dos leyendas de Argentina y Portugal, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ambos disputando su sexta Copa del Mundo, ambos con el sueño de consagrarse campeones del mundo, aunque la Pulga ya cumplió ese objetivo.

A sus 38 y 40 años respectivamente, están listos para disputar su último Mundial.

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Por un lado, Messi debutará este martes en Kansas City frente a Argelia, mientras que Ronaldo hará lo propio el miércoles en el estadio Houston contra la República Democrática del Congo.

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