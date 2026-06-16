El delantero francés Kylian Mbappé se convirtió este martes en el máximo goleador de la historia de Francia tras anotar dos goles a Senegal en el partido que cerró la primera jornada del Grupo I del Mundial.

Mbappé suma ahora 58 goles con Francia en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 partidos que disputó con Les Blues.

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El delantero del Real Madrid adelantó a los galos con un buen disparo cruzado por bajo tras un pase de Olise para anotar el que fue además su decimotercer gol en un Mundial.

Barcola puso el segundo y, tras un final alocado en el que Ibrahim Mbaye marcó el 2-1, el punta del Madrid anotó de nuevo para empatar a Gerd Müller con 14 goles mundialistas, quedándose solo por detrás de Miroslav Klose (16 goles) y Ronaldo Nazário (15).

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