Francia tuvo que soportar un arranque incómodo, en el que Senegal rozó el gol y evidenció ciertas dudas en la zaga europea, pero una vez que encontró su ritmo, el vigente protagonista del futbol mundial no perdonó.

Con contundencia y jerarquía, los galos ajustaron piezas y en cuestión de minutos tomaron el control total del encuentro, dejando sin respuesta a un rival que pagó caro su falta de precisión.

Con Kylian Mbappé como estandarte y autor de un doblete, el conjunto francés transformó su eficacia en un mensaje claro para el resto de competidores.

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Más allá del susto inicial, Francia dejó ver su poderío ofensivo y su ambición, reafirmando desde el debut su candidatura para pelear por el título en esta Copa del Mundo.

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