Ilusionante arranque para los Tres Leones en la Copa del Mundo. Obtuvieron una victoria que, prácticamente, los pone en la siguiente ronda y que los llena de motivación para encarar el resto de la fase de grupos.

Con un doblete de su goleador y capitán, Harry Kane, Inglaterra se impuso con autoridad (4-2) a Croacia en el AT&T Stadium de Dallas y sumó sus primeros tres puntos en Norteamérica 2026.

Desde que fue sorteado, se esperaba que este partido fuera memorable, por la intensa rivalidad que estas dos selecciones han protagonizado en los últimos años, porque ambas han sido competitivas en las ediciones más recientes del Mundial y por la calidad de las figuras con las que cuentan.

Sin duda alguna, el duelo cumplió con las expectativas y no decepcionó a ninguno de los 70,389 aficionados que se dieron cita en la casa de los Vaqueros.

El intercambio de golpes fue inmediato. El juego de ambos equipos fue directo, de ida y vuelta, sin ninguna especulación. Desde el primer minuto, se vivió un auténtico vaivén de emociones.

Inglaterra y Croacia en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP

Durante la primera mitad, no hubo superioridad por parte de ninguno; aunque, los Tres Leones fueron los que trataron de generar mayor peligro en el área rival, debido a que tuvieron por mayor tiempo la posesión.

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Sin embargo, los croatas supieron aprovechar las pocas ocasiones que crearon. Fueron efectivos y supieron reaccionar cuando estuvieron abajo en el marcador, en dos ocasiones.

Harry Kane (12' y 42'), Martin Baturina (36') y Peter Musa (45' +5) fueron los artífices del espectáculo brindado. Los primeros 45 minutos fueron maravillosos.

Sin embargo, para el segundo tiempo, todo cambió. Poco a poco el Equipo de la Rosa se fue volviendo el protagonista y mostró su músculo.

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Rápidamente, Jude Bellingham (47') recuperó la ventaja para los ingleses, quienes no la volverían a perder.

Zlatko Dalic notó que el rendimiento de sus jugadores comenzó a mermar y realizó modificaciones; entre ellas, retiró a Luka Modric, quien a sus 40 años hizo lo que pudo mientras estuvo dentro del terreno de juego.

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Harry Kane y Jude Bellingham en festejo de gol con la selección de Inglaterra, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: EFE

Cuando fue necesario, Thomas Tuchel sacó sus armas. Bukayo Saka, Marcus Rashford, Morgan Rogers y Djed Spence saltaron a la cancha.

En el momento más oportuno, apareció el camiseta número 11 para sentenciar la victoria británica, tan solo 13 minutos de haber ingresado.

Inglaterra tuvo el comienzo soñado. Venció con autoridad a una competitiva Croacia, sus mejores jugadores aparecieron cuando fueron necesarios y demostró que está lista para dar ese salto que tantos años ha esperado por dar.

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La ilusión vuelve a apoderarse de una nación que ha esperado 60 años por volver a conquistar el trofeo de la Copa del Mundo. Este año podría ser el bueno.