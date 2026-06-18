Atlanta.— Después de una larga espera, por fin comenzará la jornada 2 del Mundial Norteamérica 2026. Luego de un arranque para el olvido, República Checa y Sudáfrica ya no pueden dejar más puntos en el camino, por lo que la obligación será salir a ganar a como dé lugar.

El estadio Atlanta será testigo de un duelo de urgidos, debido a que tanto checos como sudafricanos perdieron en su debut. De cara al choque de esta tarde, el estratega de los checos, ?Miroslav Koubek, señaló que espera que los Bafana Bafana salgan totalmente diferentes con respecto a lo mostrado con México.

“Sudáfrica optó por un ?estilo inusual contra México... Prefirieron jugadores de un perfil diferente al habitual. Fue una alineación diferente. Así que no espero que esta vez sea igual, imagino que jugarán con una estrategia ?ligeramente diferente”, señaló.

Además, lanzó un mensaje al Tricolor, último rival en la fase de grupos, señalando que entiende que los de verde son favoritos por su localía, pero le vio mejor potencial a Corea del Sur, que los derrotó en su primer juego.

“Bueno, es el rival más fuerte [México], claro, han sido favoritos en el grupo, si es que ven a México y Corea del Sur, ellos fueron favoritos, van a enfrentarse el uno con el otro, para ser honesto, tengo una impresión más fuerte de Corea del Sur”, señaló.

Mientras, Hugo Broos, previo al juego contra los checos y, después de saber la sanción de tres partidos de suspensión a Themba Zwane por la falta sobre Roberto Alvarado, criticó severamente que Lionel Messi realizó una acción similar, pero en ésta el VAR ni siquiera la consideró.

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“No creo que fue roja [la falta de Zwane]. Cuando veo lo que pasó ayer [martes] con Lionel Messi, entonces, no estoy de acuerdo. Creo que con Messi no hubo ni VAR”, señaló el entrenador belga.