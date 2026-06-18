El Foro Económico Mundial (WEF en inglés) dio a conocer el Índice de Transición Energética 2026, en el que México ocupa el sitio 59 de una lista de 120 países, lo que significó un retroceso de cuatro lugares.

Por las políticas de transición a fuentes más limpias, porcentaje de energías menos contaminantes, la infraestructura, entre otros factores, la economía mexicana obtuvo un puntaje de 56.5, cuando la mayor calificación del 2026 fue de poco más de 75 puntos.

Los países nórdicos y europeos continuaron liderando la clasificación. En los primeros 10 lugares están, en el siguiente orden: Suecia, Finlandia, Dinamarca, Estonia, Noruega, Suiza, Latvia, Australia, Alemania y Francia.

Lee también Energías renovables para responder a otra crisis

China está en el sitio 14, Brasil ocupa el lugar 16, mientras que Estados Unidos está el 19.

Agregó que “China continuó aumentando la inversión en energías limpias a niveles récord y la India registró uno de los mayores avances en la preparación para la transición, mientras que Estados Unidos mantuvo su fortaleza en seguridad energética a pesar de un ligero retroceso general”.

[Publicidad]

En el documento, elaborado por el WEF y Accenture, se explicó que “las tensiones geopolíticas, las interrupciones en el suministro y el aumento de la demanda acarrean fragmentación y ralentizan el progreso en el panorama energético mundial”.

Lee también Fracking: Los objetivos climáticos pasan a segundo término

El avance hacia la transición energética global, definida como el progreso hacia sistemas energéticos más sostenibles, equitativos y seguros, se estanca a pesar del récord de inversión mundial por importe de 3.3 billones de dólares, de los cuales 2.3 billones de ellos fueron proyectos de energía limpia.

[Publicidad]

El WEF dijo que la investigación apunta a una “creciente desconexión” entre la inversión y la transición, que disminuyó por primera vez en más de una década. El organismo con sede en David, Suiza, dijo que las perturbaciones en el estrecho de Ormuz intensificaron las presiones y aumentaron la exposición de los sistemas energéticos a la situación geopolítica, con especial impacto en las economías emergentes dependientes de las importaciones.

Consideró que “los riesgos de suministro y las limitaciones estructurales someten a los países a una presión cada vez mayor y desigual, con efectos en la asequibilidad, la resiliencia y la sostenibilidad a largo plazo. De cara al futuro, la respuesta a la actual crisis permitirá determinar si la seguridad energética y la sostenibilidad se tratan como prioridades contrapuestas o como objetivos que se refuerzan mutuamente”.

Lee también La era de la electrificación: cómo la electricidad se convirtió en el motor de la economía global

[Publicidad]

El Índice de Transición Energética (ETI, por sus siglas en inglés), del World Economic Forum, “evalúa la eficacia de los sistemas energéticos nacionales en tres dimensiones fundamentales: seguridad, sostenibilidad y equidad, así como la preparación del entorno propicio para apoyar la transición... La disminución de la seguridad energética y de la preparación para la transición energética (las condiciones políticas, de infraestructura, de inversión y de innovación necesarias para sostener el progreso a largo plazo) contrarrestaron las ganancias en otros ámbitos en unas condiciones de financiación más restrictivas y de limitación de las infraestructuras”.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc