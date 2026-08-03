Después de años de continuo crecimiento, el registro obligatorio de líneas celulares provocó una caída de 4.9 millones de líneas en el primer semestre del año, dijo The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

La pérdida ocasionó que, de 162 millones de líneas en diciembre del 2025, bajara a 157.1 millones de líneas en México en junio de 2026, dijo la firma de consultoría.

El segmento de prepago redujo su participación de 83.3% a 81.7% con respecto al total de líneas.

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En ese primer semestre “la migración hacia planes de mayor valor y la creciente adopción de servicios móviles compensaron la reducción en el número de líneas, consolidando la transición del mercado de volumen a valor”.

La llegada de aficionados a la Copa Mundial de Fútbol, realizada del 11 de junio al 19 de julio, impulsó al sector de telecomunicaciones.

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En el primer semestre del 2026 se contabilizaron ingresos totales por 97 mil 506 millones de pesos, cifra que es 5.3% mayor a lo visto en el mismo período del 2025.

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Lo que considera un consumo promedio por usuario del mercado de 151.4 pesos mensuales, 6.4% más que el mismo período del año pasado, además de que registró el crecimiento más grande desde el primer trimestre del 2021.

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Ese monto de gasto mensual podría mostrar que hay una recomposición del consumo de servicios de telefonía móvil hacia segmentos de pospago, eliminación de líneas de bajo consumo y mayor valoración de la conectividad de los usuarios.

The CIU aseguró que, una vez que se termine el período de registro de vinculación de la CURP e INE a la línea telefónica, se espera que el mercado alcance un “punto de estabilización”.

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“Si bien la reciente extensión en el plazo de implementación permitirá suavizar progresivamente la caída en accesos durante los próximos trimestres, el registro obligatorio ha generado un ajuste negativo e irrecuperable en el volumen de líneas prepago, que se tradujo consecuentemente en una contracción de la base de usuarios móviles en el país”, dijo la consultoría.

El gobierno federal inició la fase de vinculación de datos personales a las líneas telefónicas, bajo la justificación de que era necesario frenar el mal uso del crimen organizado en números de telefonía móvil sin registro.

La semana pasada la Presidencia de la República dijo que había 68 mil líneas registradas, aunque ellos tienen una contabilidad de 135 mil líneas.

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El registro se postergó para fines de diciembre, aunque la suspensión del servicio se dará paulatinamente, dependiendo del número en que termine la línea celular. Inicialmente, iba a terminarse el registro el 30 de junio.

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