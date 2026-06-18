A dos semanas de que venza el plazo para el registro obligatorio de líneas telefónicas de celulares, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que será la próxima semana cuando se informe si se amplía el periodo para su registro.

Indicó que al día de hoy solo se han registrado más de la mitad de las líneas telefónicas que hay en México.

Manifestó que es falso que con este registro el Gobierno de México busque espiar a la población, sino que, indicó, se busca fortalecer la seguridad y evitar delitos, como la extorsión.

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Registro de línea telefónica. Foto: Creada con IA

La Mandataria federal señaló que el próximo jueves, José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informará sobre este registro telefónico.

“El jueves que entra vamos a presentar sobre las líneas telefónicas. Para que todos puedan saber el plazo era en junio y Pepe, él mismo lo va a presentar la próxima semana. Vamos a esperar esta semana cómo avanzar el registro, más de la mitad están registradas. Entonces vamos a esperar esta semana para poder informar.

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Sheinbaum rechaza espionaje en registro de líneas telefónicas

“Es muy importante para que la gente lo sepa, porque hay mucha campaña también de quién no está de acuerdo con nosotros, de que el objetivo es espiar a las personas es absoluta y totalmente falso. Es muy importante para fortalecer la seguridad que los teléfonos estén asociados a una persona, el chip. Eso ayuda mucho a la extorsión telefónica y otros delitos que se dan a través de los teléfonos”.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México es de los pocos países “sino el único” en donde las líneas telefónicas no están asociados a una persona.

Reiteró que son las compañías telefónicas quienes guardan los datos personales y no el gobierno federal.

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Nuevo registro de líneas telefónicas. Imagen: Unsplash

“La gente tiene muchas preguntas sobre si se daría de baja estos celulares, ¿habría una prórroga en caso de no registrarse?”, se le preguntó.

“El jueves ya lo informamos, pero no queremos afectar a la gente, pero sí que se registren, que avance el registro, es muy importante, es poco tiempo, se hace rápido y nos ayudamos entre todos con ese registro”, respondió.

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La semana pasada, EL UNIVERSAL informó que a días de que venza el plazo para el registro obligatorio de líneas telefónicas de celulares, continúa en internet el mercado negro de chips supuestamente con el registro obligado.

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Expertos advirtieron que padrón de líneas telefónicas podría aumentar mercado negro de SIM y robo de identidad y pidieron posponer fecha límite.

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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que al corte del viernes 5 de junio se habían registrado 56 millones 797 mil 762 líneas.

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