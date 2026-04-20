La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el registro telefónico no va a violar los datos personales de la ciudadanía, a dos meses y medio de que concluya el plazo para que se realice.

En su conferencia mañanera de este lunes 20 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que se avanza en la búsqueda de personas ante la falta de datos en los registros.

“No se hizo bien este registro de esta plataforma abierta, porque en efecto tendría que haberse garantizado que estuviera toda la información, para poder ser registrado como una persona desaparecida (...)”, dijo.

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“Y al mismo tiempo fortalecer todas las bases de datos en nuestro país. Por eso es muy importante el tema de los registros telefónicos y lo que estamos haciendo porque a veces la gente se pregunta: ´¿Por qué tengo que registrar mi teléfono?´.

“Frente a la situación de delitos que ha habido en México, y particularmente el tema de desaparecidos, es muy importante que haya algún registro vinculado sin que ello signifique vincular los datos personales porque los registros se quedan en las telefónicas.

“Si un familiar va y registra ante una Fiscalía a un familiar desaparecido que tiene un número de teléfono, pues evidentemente las instituciones de Seguridad lo primero que tiene que buscar es ese número de teléfono, dónde está, porque ya está registrado como desaparecido. Entonces, ahora la ley nos permite que estén todos registrados y que se le pida, a través de un juez, a la telefónica para que dé la información del teléfono, su ubicación para poder localizar a la persona”, refirió la titular del Ejecutivo federal.

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Aseguró que “esto ocurre en todos los países del mundo” y “no tiene que ver con una invasión de la privacidad porque está perfectamente legislado las características de seguridad”.

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